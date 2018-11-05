Hasan Şaş: Fenerbahçeliler beni tuzağa düşürdü

Olaylı biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Skertel'e saldıran Hasan Şaş, ilk kez konuştu. Hasan Şaş, Fenerbahçeli futbolcuların kendisine tuzak kurduğunu söyledi.

Hasan Şaş: Fenerbahçeliler beni tuzağa düşürdü

2-2 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası VAR incelemesinin ardından Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart, Belhanda sarı kartla cezalandırıldı. Maçın ardından en çok konuşulan isim ise Hasan Şaş oldu. Saha içinde önce Skertel'e saldıran ardından agresif tavırlarıyla herkesin tepkisini toplayan Hasan Şaş, ilk kez konuştu. İşte Hasan Şaş'ın açıklamaları...

110
Hasan Şaş: Fenerbahçeliler beni tuzağa düşürdü

''HATALIYIM AMA TEK SUÇLU BEN MİYİM'': Evet, hatalıyım. Ama tek suçlu ben miyim? Belhanda’ya o tokatı ben mi attım? Bu olayların başlangıcına neden olan Fenerbahçeli oyuncuları da kimse unutturmaya kalkmasın. Üstümüze düşeni alıyoruz, onlar ise yanlışlarını da üzerimize yıkıp, alakaları yokmuş gibi davranıyorlar. Ben haksızlık karşısında kendimi tutamıyorum. Öyle soğukkanlı davranamıyorum. Soldado oyuna girene kadar 60 dakika bizi kulübeden tahrik etti. Sahaya girmeden önce teknik heyet gibi kulübeden çıkıp laf attı. Soldado, bilinçli çalışarak derbiyi provoke etmek için gelmiş gibiydi.

210
Hasan Şaş: Fenerbahçeliler beni tuzağa düşürdü

'‘BENİ ÇALIŞMIŞLAR, TUZAKLARINA DÜŞTÜM'’: Soldado sahada Belhanda’ya da tükürdü. Maçtan sonra yaptıkları da ortada. Belli ki karakterimi anlatıp, çalışmışlar. Üzerime oynadılar. Provoke ettiler. Ve ben de ne yazık ki onların provokasyonları sonrası bu tuzağa düştüm. Evet, hatalıyım. Kendi payıma hatamı kabul ediyorum. Peki soruyorum; adam (Soldado) 60 dakika kenarda küfürler etti. Bizi provoke etti. Yetmedi, sahada olayları ateşledi. Tüm provokasyonları yaptılar ama tek suçlu biz olduk. Peki olayların fitilini ateşleyenlerin hiçbir suçu yok mu?

310
Hasan Şaş: Fenerbahçeliler beni tuzağa düşürdü

''SAHADA TÜKÜREN BEN MİYDİM?’': Belhanda’ya da tokatı ben mi attım? Sahada tüküren de ben miydim? Kavgayı da ben mi başlattım? Olayların etkisiyle yanlış bir hareket yapmış olabilirim. Maç bitti, olaylar nedeniyle beni günah keçisi ilan etmeye çalışıyorlar. Doğrulara bakılsın, vicdanlı düşünülsün.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro