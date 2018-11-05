Hasan Şaş: Fenerbahçeliler beni tuzağa düşürdü

2-2 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası VAR incelemesinin ardından Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart, Belhanda sarı kartla cezalandırıldı. Maçın ardından en çok konuşulan isim ise Hasan Şaş oldu. Saha içinde önce Skertel'e saldıran ardından agresif tavırlarıyla herkesin tepkisini toplayan Hasan Şaş, ilk kez konuştu. İşte Hasan Şaş'ın açıklamaları...

''HATALIYIM AMA TEK SUÇLU BEN MİYİM'': Evet, hatalıyım. Ama tek suçlu ben miyim? Belhanda’ya o tokatı ben mi attım? Bu olayların başlangıcına neden olan Fenerbahçeli oyuncuları da kimse unutturmaya kalkmasın. Üstümüze düşeni alıyoruz, onlar ise yanlışlarını da üzerimize yıkıp, alakaları yokmuş gibi davranıyorlar. Ben haksızlık karşısında kendimi tutamıyorum. Öyle soğukkanlı davranamıyorum. Soldado oyuna girene kadar 60 dakika bizi kulübeden tahrik etti. Sahaya girmeden önce teknik heyet gibi kulübeden çıkıp laf attı. Soldado, bilinçli çalışarak derbiyi provoke etmek için gelmiş gibiydi.