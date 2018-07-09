  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hasan Doğan kimdir aslen nereli eşi kimdir kaç çocuğu var

Hasan Doğan kimdir aslen nereli eşi kimdir kaç çocuğu var

Siyasetin genç isimlerinden biri olan Dr. Hasan Doğan aslen Ankaralı. Hasan Doğan'ın eşinin ismi Rümeysa Doğan. Bürokrat Hasan Doğan biyografisi haberimizde.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 07:30 - Güncelleme: 09-07-2018 07:30

Siyasetçin en genç yüzlerinden biri olan Hasan Doğan, 5 Eylül 1977 Ankara'da doğdu. Eşi Rümeysa Doğan İle evli olan Hasan Doğan'ın 2 de oğlu bulunmaktadır. 

İlkokulu Ankara Hürriyet İlkokulu’nda okuyan Hasan Doğan Orta öğrenimini Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2002'de yüksek lisans ve 2008'de doktorasını tamamlamıştır.

 Üniversite yıllarından itibaren alışma hayatına atılan Hasan Doğan sırasıyla radyoculuk, fuar-kongre organizatörlüğü yayıncılık ve öğretmenlik yaptı. Bazı yayın kuruluşlarında yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Mezun olduğu okul Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Genel Sekreterlik görevinde bulundu.

   Dr. Hasan Doğan Siyasi yaşamına Fazilet Partisi Ankara gençlik komisyonunda başladı. Ankara İl Gençlik komisyon Başkan Yardımcılık görevi Fazilet Partisi'nin kapatılmasıyla sona erdi. Ak Parti'nin kuruluşu sonrasında Genel Merkez Kurucu Gençlik kolları kurucu MKYK üyeliğine seçildi. Ak Parti Gençlik Kolları'nda Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bu süreçte Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Miting ve törenlerinde organizasyon ekibinde görev aldı ve sunuculuğunu üstlendi. Abdullah Gül'ün Başbakanlık görevini Bülent Ecevit'den almasıyla birlikte Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde Basın ve Halkla İlişkiler kadrosuyla görev aldı.

   Dr. Hasan Doğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olması sonrası Özel Kalem Müdür Yardımcılığı'na atandı ve bu görevi, 2008 yılına kadar devam etti. Askerliğini 2006-2007 yıllarında kısa dönem olarak Kars-Sarıkamış'ta tamamladı. 2008 Yılında bir süre Londra'da dil eğitimi aldı. 2008 Yılında Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne atandı. 2008-2014 Yılları arasında Başbakan Başmüşaviri ve Özel Kalem müdürü Görevini yürüttü. 2 Eylül 2014 Tarihinde Büyükelçi ünvanıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanmıştır.  İleri düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.

15 TEMMUZ'DA FEDAKARLIK ÖRNEĞİ GÖSTERDİ; 15 Temmuz Darbe girişimi gecesi, Marmaris'te darbe girişimi yapıldığı sırada ilk adımda helikoptere sığma konusunda sıkıntılar yaşayınca, Dr. Hasan Doğan Eşini ve çocuklarını orada bırakma fedakarlığını göstermişti.

HASAN DOĞAN'IN EŞİ KİMDİR? Hasan Doğan, Rümeysa Doğan ile evlidir. Bu evliliğin iki oğlu bulunuyor. Hasan Doğan, oğluyla olan fotoğraflarından birini Instagram'da paylaşmıştı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Nedir? 
Yeni bakanlar saat kaçta açıklanıyor?

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hasan Doğan kimdir aslen nereli eşi kimdir kaç çocuğu var haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro