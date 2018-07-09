Hasan Doğan kimdir aslen nereli eşi kimdir kaç çocuğu var

Siyasetçin en genç yüzlerinden biri olan Hasan Doğan, 5 Eylül 1977 Ankara'da doğdu. Eşi Rümeysa Doğan İle evli olan Hasan Doğan'ın 2 de oğlu bulunmaktadır.

İlkokulu Ankara Hürriyet İlkokulu’nda okuyan Hasan Doğan Orta öğrenimini Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2002'de yüksek lisans ve 2008'de doktorasını tamamlamıştır.

Üniversite yıllarından itibaren alışma hayatına atılan Hasan Doğan sırasıyla radyoculuk, fuar-kongre organizatörlüğü yayıncılık ve öğretmenlik yaptı. Bazı yayın kuruluşlarında yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Mezun olduğu okul Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Genel Sekreterlik görevinde bulundu.

Dr. Hasan Doğan Siyasi yaşamına Fazilet Partisi Ankara gençlik komisyonunda başladı. Ankara İl Gençlik komisyon Başkan Yardımcılık görevi Fazilet Partisi'nin kapatılmasıyla sona erdi. Ak Parti'nin kuruluşu sonrasında Genel Merkez Kurucu Gençlik kolları kurucu MKYK üyeliğine seçildi. Ak Parti Gençlik Kolları'nda Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bu süreçte Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Miting ve törenlerinde organizasyon ekibinde görev aldı ve sunuculuğunu üstlendi. Abdullah Gül'ün Başbakanlık görevini Bülent Ecevit'den almasıyla birlikte Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde Basın ve Halkla İlişkiler kadrosuyla görev aldı.

Dr. Hasan Doğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olması sonrası Özel Kalem Müdür Yardımcılığı'na atandı ve bu görevi, 2008 yılına kadar devam etti. Askerliğini 2006-2007 yıllarında kısa dönem olarak Kars-Sarıkamış'ta tamamladı. 2008 Yılında bir süre Londra'da dil eğitimi aldı. 2008 Yılında Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne atandı. 2008-2014 Yılları arasında Başbakan Başmüşaviri ve Özel Kalem müdürü Görevini yürüttü. 2 Eylül 2014 Tarihinde Büyükelçi ünvanıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanmıştır. İleri düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.

15 TEMMUZ'DA FEDAKARLIK ÖRNEĞİ GÖSTERDİ; 15 Temmuz Darbe girişimi gecesi, Marmaris'te darbe girişimi yapıldığı sırada ilk adımda helikoptere sığma konusunda sıkıntılar yaşayınca, Dr. Hasan Doğan Eşini ve çocuklarını orada bırakma fedakarlığını göstermişti.

HASAN DOĞAN'IN EŞİ KİMDİR? Hasan Doğan, Rümeysa Doğan ile evlidir. Bu evliliğin iki oğlu bulunuyor. Hasan Doğan, oğluyla olan fotoğraflarından birini Instagram'da paylaşmıştı.

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