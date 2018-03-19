Hasan Celal Güzel'in eşi Ülker Güzel kimdir boşanmaya çıkmıştı

Hasan Celal Güzel aslen Gaziantepli. Eşi Ülker Güzel ise Karslı. 1945 yılında Gaziantep'de doğan Hasan Celal Güzel 73 yaşında böbrek nakli beklerken dün apar topar hastaneye kaldırıldı. Hasan Celal Güzel organ yetmezliğinden hayata veda etti. Peki kimdir Hasan Celal Güzel eşi ve çocukları hakkında neler biliyoruz.

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in eşinin ismi Ülker Güzel. Hasan Celal Güzel, Yeniden Doğuş Partisi ile yoluna devam ederken eşi Ülker Güzel AK Parti'den milletvekili oldu. Hasan Celal Güzel ile eşinin uzun soluklu evliliklerinden biri kız biri erkek 2 çocukları bulunuyor.

38 yaşında iken Türkiye’nin en genç Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan ve 24 Ocak 1980 kararlarında önemli rol oynayan Hasan Celal Güzel, milletvekilliği, bakanlık ve son olarak Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

EŞİ ÜLKER GÜZEL KİMDİR : Hasan Celal Güzel'in eşi olan Ülker Güzel, 1944'te Kars'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çalışma hayatına başladı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bursu ile Almanya'da göçmen işçiler üzerinde araştırmalarda bulundu. 2011 seçimlerinde AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili seçilen Ülker Güzel eşi Hasan Celal Güzel ile 1969 yılında evlendi.

HASAN CELAL GÜZEL'İN BOŞANMA DAVASI

Hasan Celal Güzel ve karısı Ülker Güzer 2016 yılında medyanın gündemine boşanma davası ile geldiler. 47 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açan Hasan Güzel “20 yıldır ayrı yaşıyoruz” demişti. Eşi Ülker Güzel ise “Ayrı yaşamadık, kendisi depresyonda” açıklamasını yapmıştı.

DAVA DİLEKÇESİ

Hasan Celal Güzel’in avukatı aracılığıyla mahkemeye verilen dilekçede şöyle denilmişti; “Taraflar 1969 yılının mart ayından bu yana evli olup, bu evliliklerinden bir kız ve bir erkek çocukları bulunmaktadır. Bununla birlikte taraflar 12 Eylül 1995 tarihinden itibaren fiilen ayrı yaşamaktadırlar. Bu durum tarafların resmi ikamet bilgilerinin sorgulanması sonucunda görülebilir. Tarafların 20 yıl sonra bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmesi de mümkün görünmemektedir”.

EŞİ 'KOCAM DEPRESYONDA'

Hasan Celal Güzel'in ayrı yaşıyoruz iddiasıyla eşine açtığı boşanma davasına, Ülker Güzel karşı durdu. Ülker Güzel’in dilekçesinde, kocasının 2011 yılında aort damarının tıkanması nedeniyle açık kalp ameliyatı geçirdiği belirtilerek, “Hem hastanede hem de nekahet döneminde başta müvekkil eşi olmak üzere çocukları yanında olmuştur. Davacının geçirdiği ağır ameliyatlar yüzünden, depresyon neticesinde ve gayri iradi olarak böyle bir karar aldığı kanaatindeyiz” denilmişti.

Ülker Güzel kocasıyla onun siyasi faaliyetleri için home ofiste geçirdiği zamanlar haricisinde hiç ayrı kalmadıklarını söylemişti.