Hasan Celal Güzel'e veda

Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda siyasi isim katıldı. Hasan Celal Güzel için ikinci tören Hacı Bayram Camisi'nde yapıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bayram'daki törene de katıldı.

73 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için TBMM’de düzenlenen törene Hasan Celal Güzel’in annesi sedye ile getirildi.

Akciğer enfeksiyonu, bağırsak problemi ve böbrek yetmezliği tanısıyla kaldırıldığı Ankara Güven Hastanesi’nde yaşamını yitiren eski bakan Hasan Celal Güzel için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Bülent Arınç, bazı kabine üyeleri, eski bakanlar, MHP ve CHP Grup Başkanvekilleri, siyasiler ve Güzel’in ailesi ile yakınları katıldı.