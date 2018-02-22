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Hasan Can kimdir Esra Erol'da ensest skandalı ağlattı!

Hasan Can kimdir Esra Erol'da ensest skandalı ağlattı!

Hasan Can kimdir, Hasan Can'ın annesi kim, dedesi kim soruları en çok merak edilen konular arasına girdi. Esra Erol canlı yayına katılan ve öz annesini arayan Hasan Can bir skandallar karşılaştı. Annesinin doğurur doğurmaz ebeye verdiği Hasan Can'n öz babası aynı zamanda öz dayısı çıktı! Ensest skandalı stüdyoyu ağlattı Hasan Can anne ve sözde babasına isyan etti.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 16:35 - Güncelleme: 22-02-2018 16:35

Hasan Can kimdir, öz annesi babası kim neredeler soruları merak konusu oldu. Esra Erol canlı yayına öz annesini bulmak için giden Hasan Can hayatının şokunu yaşadı. Hasan Can'ın öz babası öz dayısı çıktı! Ensest olay stüdyoyu yıktı. Daha 14 yaşındayken öz kardeşi Mevlüt Eke'nin tacizine uğrayan Hasan Can'ın annesi çocuğunu ebeye bırakıp kaçmıştı. 

Esra Erol'un programına öz annesini aramaka için gelen Hasancan isimli vatandaş acı gerçekle yüzleşti. Uzun yıllardır annesini arayan Hasancan'ın tecavüz sonucu doğduğu ortaya çıktı!

Dün canlı yayına telefonla bağlanan biyolojik anne, 13-14 yaşlarında, kendime sahip çıkamadım, sana nasıl sahip çıkayım. Sana kapım her zaman açık ama ben lenf kanseriyim. Psikolojim bozuk benim. Babam seni çöpe atmadı. Hastayım gelemem." dedi.

SKANDAL ORTAYA ÇIKTI: Çocuk yaşta öz ağabeyi Mevlüt Eke tarafından tecavüze uğrayan Kezban Hanım'ın bu birlikteliğinden Hasancan'ın dünyaya geldiği öğrenildi. Henüz 13 yaşında olduğu ve ailenin bu konunun üstünü örtmek için Hasancan'ı evlatlık vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Esra Erol'da gerçeği öğrenen Hasancan "siz nasıl insanlarsınız, hem sizden hem kendimden utanıyorum" diyerek şokta olduğunu ifade etti.


Çocuk istismarlarının yaşandığı ve devlet büyüklerinin harekete geçtiği şu günlerde, 13 yaşındaki bir çocuğa öz ağabeyin tecavüz etmesi akıllara durgunluk getirdi.

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