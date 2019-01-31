Hasan Akgün'e CHP'li vatandaştan şok!

Pınartepe Mahallesi’ni ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Mevlüt Uysal, mahalledeki bir kıraathaneye uğradı.

Mahalle sakinleriyle çay içip muhabbet eden Başkan Uysal’a, vatandaşlar ilk elden dertlerini, sorunlarını anlattılar.

Ulaşım, imar, alt ve üst yapı çalışmaları gibi birçok konunun ele alındığı sohbette CHP üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaşın sözleri dikkat çekti.

CHP’Lİ VATANDAŞTAN HASAN AKGÜN’E ŞOK “15-20 tane Meclis üyesi 240 bin nüfusun sırtına binmiş durumda” diyerek isyan eden CHP’li vatandaş “Şu anda nasıl yönetildiğini söylüyorum. Yani, CHP üyesi olmama rağmen Hasan Akgün’den bu ilçe kurtarılmalı. Başka bir şey söylemiyorum” diyerek Başkan Uysal’a dert yandı.

Bu konuda çok fazla konuşarak polemik yaratmak istemediğini belirten Başkan Uysal, “Şimdi arkadaşlar, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Büyükçekmece’ye neden gönderdi? sorusunun cevabı tam da burada yatıyor.” diyerek kendisine destek veren vatandaşa teşekkür etti.

  • Güncel 31 Ocak 2019 17:04
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