  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hasan Akgün aslen nereli CHP Büyükçekmece adayı eşi çocukları kimdir?

Hasan Akgün aslen nereli CHP Büyükçekmece adayı eşi çocukları kimdir?

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için İstanbul Büyükçekmece adayı Hasan Akgün oldu. Peki Hasan Akgün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kim soruları merak konusu oldu. Aslen Trabzonlu olanHasan Akgün 1955 yılında doğdu. Hatice Akgün ile evli olan Hasan Akgün'ün 4 tane çocuğu vardır.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 28-01-2019 15:30 - Güncelleme: 28-01-2019 15:23

CHP yerel seçimlerdeki adaylarını bir bir açıkladı. Listede dikkat çeken adaylarda biri de Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Hasan Akgün oldu. Peki Hasan Akgün kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

HASAN AKGÜN KİMDİR: 1955 yılında Trabzon'da doğdu. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. 1974 yılında üniversite eğitimiyle birlikte Sefaköy Belediyesi'nde belediyecilik hayatına başladı.1977-1981 yılları arasında Sefaköy Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.1981 yılında kuruculuğunda bulunduğu İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti.1984 yılında Küçükçekmece Belediye Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Bakırköy Belediyesi'nin kuruluşunda ve tüm birimlerinin teşkilatlanmasında görev aldı.

1986 yılında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığına atandı. 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün " Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" konulu eğitim programına katılarak geniş çapta araştırma ve incelemeler yaptı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde "Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Almanya, Hollanda, Danimarka ve Fransa'da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi.Büyükçekmece'nin tarihi sorunu olan ve 40 yıl çözülemeyen altyapı sorunun 20 ay gibi kısa bir sürede tamamladı.

1996 yılında, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde "Şehircilik ve Kıyı Bölgeleri Yönetimi" konulu doktora tezini tamamlayarak "Doktor" ünvanı aldı.Türkiye'nin ilk ve tek TV kulesi ile en büyük kapalı fuar- kongre merkezi olan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ni bölgemize kazandırdı.1999 yılında 2. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçildi. Alt yapı ve eğitim konularında büyük atılımlar yaparak, büyük projelere imza attı.2004 yılında 3. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçildi. Bu dönemde Büyükçekmeceyi tamamiyle modern ve cağdaş bir dünya kenti haline getirdi.

2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı yasa gereği Büyükçekmece, Mimarsinan, Kumburgaz, Tepecik, Muratbey ,Celaliye-Kamiloba belediyeleri ile Gürpınar Pınartepe mahallesinin birleşmesinden oluşan yeni Büyükçekmece ilçesine 2009 yılında 4. kez Belediye Başkanı seçildi.Dr. Hasan Akgün 14 Aralık 2002- 19 Haziran 2004 tarihleri arasında Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi yaptı. Halen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Belediyeler Birliği Encümen üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Dr. Hasan Akgün’ün;
-“Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi”
-“Kentsel Gelişim Sürecinde Büyükçekmece”
-“Atatürk ve Cumhuriyet” adlı yayınlanmış üç kitabı bulunmaktadır.

Evli ve 4 çocuk babası olan Dr. Hasan Akgün İngilizce bilmektedir.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hasan Akgün aslen nereli CHP Büyükçekmece adayı eşi çocukları kimdir? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro