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Harun Kolçak kimdir neden öldü 1.yıldönümünde anılıyor

Harun Kolçak kimdir neden öldü 1.yıldönümünde anılıyor

Unutulmaz arasına adını yazdıran sanatçı Harun Kolçak, ölümünün birinci yılında kendisini dinleyen, dinlemeyen herkes tarafından anılıyor. Vasiyeti de günlerce konuşulan Harun Kolçak'ın hayatı internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 17:28 - Güncelleme: 19-07-2018 17:28

Erken yaşta kaybettiğimiz, Eşref Kolçak'ın oğlu sanatçı Harun Kolçak, hala unutulmaz sanatçılara arasında. 3 yıl boyunca kanser tedavisi gören ancak 19 Temmuz 2017 günü hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın hayatı haberimizde.

HARUN KOLÇAK KİMDİR; Yeşilçam’ın efsane sanatçılarından olan Eşref Kolçak’ın ve Özcan Kolçak’ın oğulları Harun Kolçak, 1955 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi küçük yıllarda başlayan Kolçak, Saint Benoit ’de sürdürdüğü eğitimini yarım bırakarak tamamen müziğe yönelmiştir.

İlk deneyimlerinin efsane şarkıcı Erkin Koray’ın yanında almıştır. Erkin Koray’ın 1977 tarihli Tutkusu albümüne basgitar çalarak katkıda bulunmuştur. Nükhet Duru ve Rıza Silahlıpoda’nın orkestrası olan “Silahlıpoda Ritm 68 orkestrasına” 1978 yılında bas gitarist olarak katılmıştır.  Erol Pekcan, Neşet Ruacan-Nükhet Ruacan ve Aydın Esen gibi ünlü isimlerle caz çalışmaları yapmıştır.

ÖDÜL ARDINA ÖDÜL; 7 yıl çalışacağı Onno Tunç orkestrasından bir teklif alır. Orkestraya hem solistlik hem bas gitaristlik hem de vokalistlik yapar. Burada Sezen Aksu’ya eşlik eder ve onunla tanışır. Aşkın Nur Yengi ve Zerrin Özer ile yaptığı düetler ona, “Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması” ve “Akdeniz Müzik Yarışması” gibi yarışmalarda ödüller kazandırmıştır.

BAŞARILARLA DOLU MÜZİK YAŞAMI; 1991 tarihli “Beni Affet” albümünü Onno Tunç ile birlikte hazırlamışlardır. Şarkıların beste ve güftelerinin çoğunun kendisine ait olduğu bu albüm Harun Kolçak’a çok ses getirecektir. Harun Kolçak başka sanatçılara da pek çok eser vermiştir.

1991 yılında Onno Tunç’la yaptıkları “Gir Kanıma” albümü ile en büyük çıkışını yapmıştır.

1996 yılında Litvanya’da “Müzikos Festivalis 96” yarışmasında en iyi ikinci şarkıcı seçilmiştir.

1998 yılında çıkardığı dördüncü albümü "Teslim Oldum"da pop-rock tarzını yansıtan bambaşka bir imajla çıktı.

2000 yılında "Yaşasın" adlı albümle sevenlerinin karşısına çıktı.

2012’de “Yeniden Doğuyorum” adlı bir solo albüm çıkarmıştır.

2013 yılı Ekim ayında Can Güney, Yusuf Tunceli ve Orkun Gezer gibi isimlerle beraber “Harun Kolçak&Rock Off” adlı grubu kurmuştur.

Oyunculuk deneyimleri de bulunan Kolçak 2002 yılında Kurşun Asker ve 2013 yılında da Pis Yedili dizilerinde bulunmuştur.

HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI; 2014 yılında prostat kanserine yakalanan başarılı müzisyen bir dizi ameliyat geçirir. “Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık, birbirimize değer vermezdik” sözleriyle hastalığı nasıl kabullendiği ve maneviyatla onu yendiğini çevresindekilere anlatmıştır.

Kanseri yenen sanatçının hastalığı bir kez daha 2016 yılında nükseder. Kolçak 2016 yılının Haziran ayında yatış yaptığı hastanede geçirdiği 3 aylık süreçte 13 ameliyat geçirir.

19 Temmuz Çarşamba günü 23.00 sıralarında hayatını kaybeden ünlü sanatçı geçtiğimiz 16 Temmuz günü 62 yaşına girmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı “Unutma; sen gelecek planları yaparken, hayatta kendi planlarını yapıyor.” paylaşımı ölümü hissetmiş olabileceği yorumlarını getirdi.

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