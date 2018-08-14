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Harry Potter hayranlarına müjde! Serinin üçüncü filminin müzikali İstanbul'da

Harry Potter hayranlarına müjde! Serinin üçüncü filminin müzikali İstanbul'da

İSTANBUL - Zorlu PSM dev bir müzikale daha ev sahipliği yapacak. John Williams ’ın efsanevi müziklerini film boyunca canlı orkestra eşliğinde dinleme fırsatı sunan Harry Potter Film Concert serisi, serinin üçüncü filmi Harry Potter ve Azkaban Tutsağı ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 13:56 - Güncelleme: 14-08-2018 13:56

Harry Potter In Concert serisi, serinin üçüncü filmi Harry Potter ve Azkaban Tutsağı ile 14 ve 15 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde devam ediyor. Yüksek çözünürlüklü dev ekranda gösterilecek filmin John Williams imzalı dahiane müzikleri ise canlı orkestrayla yeniden hayat bulacak.

CineConcerts ve Warner Bros. Consumer Products işbirliğiyle gerçekleşen Harry Potter Film Konserleri Serisi, uluslararası konser turnesine 2016 yılında başladı. 2016 yılında Harry Potter ve Azkaban Tutsağı’nın büyülü prömiyerinden bu yana bu sihirli gösteri, yarım milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak J.K. Rowling’in büyülü dünyasını, otuz sekizi aşkın ülkede altı yüzden fazla performans ile her geçen gün daha fazla kişiyle buluşturuyor. Hogwarts’daki üçüncü yıllarında Harry, Ron ve Hermione, hayatlarını değiştirecek Azkaban mahkumu Sirius Black ile tanışıyor. Üç arkadaş bu yolculuklarında, yarı at/yarı kartal Hippogriff ve Boggarts’la maceraya atılırken kehanet sanatında uzmanlaşmayı öğreniyorlar. Ruh emicilerle ezeli bir savaşa kalkışan Harry, aynı zamanda tehlikeli bir kurt adamla baş etmeyi öğreniyor. Harry’i bekleyen asıl sınav ise Sirius Black ve ailesiyle ilgili gerçekler oluyor.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK KÜLTÜREL FENOMENLERDEN

Harry Potter ve arkadaşlarının büyülü yolculuğu, John Williams’ın Oscar adayı besteleriyle hayat buluyor. Masalsı ve gizemli bestelerle, J.K. Rowling’in büyülü dünyasının kapıları aralanıyor. Williams’ın titiz dokunuşlarıyla anlam kazanan hikaye, seyircisine hem görsel hem işitsel bir şölen yaşatıyor. “Harry Potter filmleri serisi, gelmiş geçmiş en büyük kültürel fenomenlerden biri oldu. Milyonluk kitlelere ulaşan bu özel işi, bu sefer ödüllü film müzikleriyle canlı bir performans eşliğinde seyirciye ulaştırmak gerçekten dahiane. Bu etkinlik, her detayıyla unutulmaz bir deneyim.” olarak anlatıyor CineConcerts’ın kurucusu ve Harry Potter in Concert projesinin yapımcısı Justin Freer.

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