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Harem Otogarı'nın yeni yeri açıklandı

Harem Otogarı'nın yeni yeri açıklandı

Harem Otogarı'nın nereye taşınacağı merak konusu olmuştu. Merak edilen soru yanıtını buldu. Harem Otogarı'nın yeni yeri Sabiha Gökçen Havalimanı’na komşu olacak araziye kurulacak.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 15:50 - Güncelleme: 26-03-2018 15:50

Harem Otogarı tarihe karışıyor. 1970 yılından bu yana İstanbul Anadolu Yakası’na hizmet veren Harem Otogarı’nın yeni yeri belli oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’na komşu olacak araziye kurulacak yeni otogar 23 peronlu ve 200 otopark kapasiteli olacak. Otogar yıl sonuna tamamlanacak.

Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergahının şehirlerarası otobüsler için zorunlu hale gelmesi üzerine işlevini yitiren, aynı zamanda Haydarpaşa Port Projesi kapsamında kalan Harem Otogarı, Pendik Kurtköy’de Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2 kilometre uzağındaki 64 bin metrekarelik yeni yerine taşınacak.

Hürriyet'in haberine göre, şehirlerarası otobüslerin güzergahına kolay erişim sağlamak üzere planlanan Kurtköy Otogarı’nın yapımına ilişkin plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden bu ay oy çokluğuyla geçti.

YIL SONUNDA TAMAMLANIYOR
Haziran ayında inşaatına başlanması planlanan yeni otogarın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

23 PERON OLACAK
Yeni otogarda 23 adet otobüs peronu ve araçlar için 200 kapasiteli otopark bulunacak. Projede ayrıca, yolcu bekleme salonları ile ulaşım kolaylığı için otobüs ve taksi durakları yer alacak.

 


Otobüs firmalarının büyük çoğunluğu, işlevini çoktandır yitiren Harem Otogarı’na artık girmiyor. Anadolu Yakası yolcuları, ilçe merkezlerinden servis araçlarıyla Dudullu, Şerifali, Samandıra gibi bölgelerde oluşturulan peron alanlarına taşınıyor.

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