Hareketli anlar: Tacizciyi linçten polis kurtardı!

Yunusemre ilçesinin Ayni Ali Mahallesi’ndeki ilkokulda okuyan kız çocuğu, annesinin gözetiminde parkta oyun oynarken, iddiaya göre, İ.M. tarafından taciz edildi. Durumu fark eden çocuğun annesinin bağırmasıyla, çevredekiler İ.M.’nin başında toplandı. Vatandaşlar bir süre sonra İ.M.’yi linç etmek istedi.