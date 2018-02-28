Hareketli anlar! Lüks araç otoyoldan çıkar çıkmaz...

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Çağımızın en büyük iki belası; birisi terör, diğeri de uyuşturucu. Biz terörle olduğu kadar uyuşturucuyla da bütün gücümüzle savaşıyoruz ve savaşacağız. Tek bir gencimize uyuşturucu satılmayana kadar, bu sokaklarda, bu mücadele, bu savaş sonuna kadar devam edecektir. İzmir halkı rahat olsun. Biz sokaklarımızı uyuşturucu belasından temizlemeye kararlıyız. WhatsApp uyuşturucu ihbar hattımıza (0552 155 35 35) vatandaşlarımızdan gelecek olan ihbarlarımızı bekliyoruz" dedi.