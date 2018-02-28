Hareketli anlar! Lüks araç otoyoldan çıkar çıkmaz...

İZMİR’de polisin otoyol gişeleri çıkışında durdurduğu lüks araçta, 350 kilo sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi,3 kişi tutuklandı. Film sahnelerini aratmayan operasyon, polis kamerasına yansıdı.

Hareketli anlar! Lüks araç otoyoldan çıkar çıkmaz...

İzmir İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin kente getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu madde yüklü aracın İzmir-Çeşme Otoyolu’nda olduğu tespit edildi.

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Hareketli anlar! Lüks araç otoyoldan çıkar çıkmaz...

Araç otoyol gişelerinden çıktığı anda ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş 17 büyük boy siyah naylon poşet içerisinde 350 kilo skunk ele geçirildi.

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Hareketli anlar! Lüks araç otoyoldan çıkar çıkmaz...

Araçta bulunan H.A. (37), M.Ç.A. (34) ve M.B.D. (30) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı. Film sahnelerini aratmayan operasyon, polis kamerasına yansıdı.

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Hareketli anlar! Lüks araç otoyoldan çıkar çıkmaz...

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Çağımızın en büyük iki belası; birisi terör, diğeri de uyuşturucu. Biz terörle olduğu kadar uyuşturucuyla da bütün gücümüzle savaşıyoruz ve savaşacağız. Tek bir gencimize uyuşturucu satılmayana kadar, bu sokaklarda, bu mücadele, bu savaş sonuna kadar devam edecektir. İzmir halkı rahat olsun. Biz sokaklarımızı uyuşturucu belasından temizlemeye kararlıyız. WhatsApp uyuşturucu ihbar hattımıza (0552 155 35 35) vatandaşlarımızdan gelecek olan ihbarlarımızı bekliyoruz" dedi.

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