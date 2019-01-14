Hareket halindeki halk otobüs alev alev yandı!

ANKARA’da Sincan-Kızılay hattında çalışan özel halk otobüsü seyir halindeyken motorunda yangın çıktı. Yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'da hareket halindeki özel halk otobüsü, motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev alıp yanmaya başladı. Şoför Ergülü Külük,alevleri zamanında fark ederek yolcuları tahliye ederken, otobüs ise tamamen yanarak demir yığını haline dönüştü. Twitter

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Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda; Ergülü Külük yönetimindeki 06 BHG 056 plakalı Sincan-Kızılay seferini yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü, Bilkent Metro civarında motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev aldı. Duman ve alevleri fark eden Külük, yolcuları hemen otobüsten indirdi. Twitter

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Alevler içinde kalan otobüsten hemen uzaklaşan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler içinde kalan otobüse müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı Twitter

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