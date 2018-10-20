Hapishanede yer yok diye çocuk katili serbest

Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Yevgeniy Yenin, reşit olmayan bir çocuğu öldürmekten hüküm giymiş katilin yer sıkıntısı nedeniyle Lutsk cezaevinden serbest bırakıldığını söyledi.

Facebook sayfasından açıklama yapan Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Yevgeniy Yenin, "Hüküm giymiş bir suçlu 'bütün sorunlarını çözdüğünü' düşünerek, hapishane koridorları yerine, rahatça Lutsk sokaklarında dolaşmaya başladı. Düşünün! Ceza infaz kurumunda ona 'boş yer' kalmamış" diye yazdı.

ÖLEN ÇOCUĞUN AKRABALARI POLİS BAŞVURDU

Ölen çocuğun akrabalarının katille sokakta karşılaştıklarını aktaran Yenin, bunun üzerine akrabaların polise başvurup açıklama talep ettiğini belirtti.

BOŞ YER ARANDI

Polisten katilin serbestçe dolaşma gerekçesini öğrendiklerini, bunun da cezaevinde yer olmamasıyla açıklandığını kaydeden Başsavcı Yardımcısı, savcılığın müdahalesi üzerine mahkumiyet almış suçluya 'boş bir yer' arandığını kaydetti. Açıklamaya göre katil, Herson bölgesindeki Toretskaya Cezaevi'ne nakledildi.