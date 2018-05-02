Hapishane çalışanıyla mahkumun ilişkisi ortalığı karıştırdı

Galler’in Bridgend şehrinde yer alan özel HM Prison Parc hapishanesi, ilginç bir ilişkiye sahne oldu. Kadın çalışan Shauna Cleary, azılı mahkum Kurt Jarman ile ilişki yaşadı. Ortaya çıkan ilişki sonucunda kadın çalışan tutuklandı.

Hapishane çalışanıyla mahkumun ilişkisi ortalığı karıştırdı

Galler’de bulunan HM Prison Parc hapishanesinde görev yapan Shauna Cleary (25), hapishane sakinlerinden Kurt Jarman (22) ile telefondan mesajlaşmaya başladı. Jarman (sağdaki) ise haneye tecavüz ve adam yaralama suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan edilen bir mahkûm... Galler’in Bridgend şehrinde yer alan özel HM Prison Parc hapishanesi, ilginç bir ilişkiye sahne oldu: Bir mahkûm ile özgür bir çalışanın aşkına... Mahkemeye taşınan olaya göre, hapishane personeli Shauna Cleary, mahkûm Kurt Jarman ile kişisel bir yakınlık kurmaya başladı.

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Hapishane çalışanıyla mahkumun ilişkisi ortalığı karıştırdı

Savcı Joanna James, mahkûm Kurt Jarman’ın Shauna Cleary’nin telefon numarasını aldığını ve hücresinde sakladığı yasak bir telefondan Cleary’e mesajlar gönderdiğini bildirdi. Olayın ortaya çıkması üzerine, Shauna Cleary, kamu görevini kötüye kullanmak suçundan tutuklandı. Cleary’nin cep telefonu ile laptopuna da el konuldu. Davanın hakimi, Cleary’nin manipüle edilmeye açık biri olduğunu belirtti.

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Hapishane çalışanıyla mahkumun ilişkisi ortalığı karıştırdı

Cleary hakkında verilen 16 haftalık hapis cezası askıya alınırken, Cleary’nin 15 gün rehabilitasyona gönderilmesine karar verildi.

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Hapishane çalışanıyla mahkumun ilişkisi ortalığı karıştırdı

2016 yılında hapse giren Kurt Jarman, 77 yaşındaki bir adamı evinde vahşice yaralamış, öldürmekle tehdit etmiş, evini yağmalayarak bankamatiğe götürüp zorla nakit parasını çalmıştı.

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