Hapishane çalışanıyla mahkumun ilişkisi ortalığı karıştırdı

Galler’de bulunan HM Prison Parc hapishanesinde görev yapan Shauna Cleary (25), hapishane sakinlerinden Kurt Jarman (22) ile telefondan mesajlaşmaya başladı. Jarman (sağdaki) ise haneye tecavüz ve adam yaralama suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan edilen bir mahkûm... Galler’in Bridgend şehrinde yer alan özel HM Prison Parc hapishanesi, ilginç bir ilişkiye sahne oldu: Bir mahkûm ile özgür bir çalışanın aşkına... Mahkemeye taşınan olaya göre, hapishane personeli Shauna Cleary, mahkûm Kurt Jarman ile kişisel bir yakınlık kurmaya başladı.