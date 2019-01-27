  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hannover 96 takımında Andre Breitenreiter'in görevine son verdi

Hannover 96 takımında Andre Breitenreiter'in görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover 96, teknik direktör Andre Breitenreiter'in görevine son verdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 27-01-2019 16:53 - Güncelleme: 27-01-2019 16:53

Alman kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Martin Kind ve menajer Horst Heldt'in, takımın son aylardaki sportif gelişimini ve dün Borussia Dortmund'a karşı alınan 5-1'lik mağlubiyeti değerlendirdiği, değerlendirmenin sonucunda Breitenreiter'in görevine son verilmesi kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, Breitenreiter'in yardımcısı Volkan Bulut'un da görevine son verildiği kaydedildi. Kulübün açıklamasında görüşlerine yer verilen Horst Heldt, bu kararı zor aldıklarını belirterek, Breitenreiter ve Bulut'a yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Breitenreiter ve ekibinin takımın başarılı olması için elinden geleni yaptığını, ancak başarının yakalanamadığını ifade eden Heldt, hedeflerinin gelecek yıl da Bundesliga'da yer almak olduğunu aktardı.

Açıklamada ayrıca, Breitenreiter'in yerine kimin getirileceğine en kısa sürede karar verileceği belirtildi.

Hannover 96'nın 2. Lig'de mücadele ettiği 2017'nin mart ayında takımın başına getirilen Breitenreiter, 2016-2017 sezonunun sonunda yeşil-siyahlı takımla Bundesliga'ya yükselme sevinci yaşamıştı.

2017-2018'i Bundesliga'da 13. sırada tamamlayan Hannover 96, bu sezon ise 2 galibiyet ve 5 beraberlik sonrası 11 puanla 17. basamakta bulunuyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hannover 96 takımında Andre Breitenreiter'in görevine son verdi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro