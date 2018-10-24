Hanımağa kılık değiştirdi ancak Ben’i ele verdi

ADANA’da polis ekipleri bir ihbar üzerine 2012 yılında kurulan "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" üyelerini takibe aldı. Yapılan takip sonucunda örgüt lideri Levent Demir ve 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

LİDERLİĞİ KOCASINDAN ALDI Ancak polis örgüt üyelerini takibe devam etti. Lider yakalanmasına rağmen örgütün faaliyetlerine Demir'in eşi Gülşah Demir'in liderliğinde devam ettiği belirlendi. "Hanımağa" lakabıyla örgütü yöneten Demir’in, haraç kestiği, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını tespit etti.

LÜKS İÇİNDE YAŞADILAR Lüks hayat içn yaşayan örgüt üyeleri genelevde çalışan kadınlardan da haraç kesti Para vermeyen kadınlar ise ellerinin testereyle kesileceği şeklinde tehdit edildi. 28 Şubat 2012 günü şafak vakti operasyonu ile çete lideri Hanımağa Demir ve çete üyeleri yakalandı.

EV DEĞİL CEPHANE Evlerdeki aramalarda 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 pompalı av tüfeği, 4 tabanca ve testere ele geçirildi. Silahların yanı sıra evlerde bin 644 kilogram esrar, 48 farklı kişiye düzenlenmiş 323 bin 810 TL'lik senet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 TL, 17 bin TL'lik çek aslı, uyuşturucudan elde edilen bin 570 TL ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.