Hanımağa kılık değiştirdi ancak Ben’i ele verdi

ADANA’da polis ekipleri bir ihbar üzerine 2012 yılında kurulan "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" üyelerini takibe aldı. Yapılan takip sonucunda örgüt lideri Levent Demir ve 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

LİDERLİĞİ KOCASINDAN ALDI

Ancak polis örgüt üyelerini takibe devam etti. Lider yakalanmasına rağmen örgütün faaliyetlerine Demir'in eşi Gülşah Demir'in liderliğinde devam ettiği belirlendi. "Hanımağa" lakabıyla örgütü yöneten Demir’in, haraç kestiği, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını tespit etti.

LÜKS İÇİNDE YAŞADILAR

Lüks hayat içn yaşayan örgüt üyeleri genelevde çalışan kadınlardan da haraç kesti Para vermeyen kadınlar ise ellerinin testereyle kesileceği şeklinde tehdit edildi. 28 Şubat 2012 günü şafak vakti operasyonu ile çete lideri Hanımağa Demir ve çete üyeleri yakalandı.

EV DEĞİL CEPHANE

Evlerdeki aramalarda 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 pompalı av tüfeği, 4 tabanca ve testere ele geçirildi. Silahların yanı sıra evlerde bin 644 kilogram esrar, 48 farklı kişiye düzenlenmiş 323 bin 810 TL'lik senet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 TL, 17 bin TL'lik çek aslı, uyuşturucudan elde edilen bin 570 TL ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILINCA KILIK DEĞİŞTİRDİ

Ancak 8 ayrı suçtan 109 yıl hapis cezası istenen Gülşah Demir tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Yerel mahkeme şahsa "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlama amacıyla yağma, cebir, tehdit ve hile yaparak kişi hürriyetinden yoksun bırakma, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde yaralama, insan ticareti, tefecilik, bir kişiyi fuhşa teşvik etmek, fuhşa aracılık ve yer temin etmek, zorla fuhuş yaptırmak" suçlarından 30 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası hapis cezası verdi. Ceza Yargıtay tarafından onanca polis Hanımağa’nın peşine düştü.

KENDİNİ İNKAR ETTİ

Yakalanmamak için zengin mahallesine gidip saçını boyatan Hanımağa polisin çalışması sonrası yakalandı. Gülşah Demir olduğunu inkar eden, saygın bir kişi olduğunu iddia eden kadının kimlik tespiti yapıldı. Çete lideri olduğu tespit edilen Hanımağa cezaevine gönderildi.