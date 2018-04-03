Hangi vitaminler kanserden koruyor?

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında kanserden korunmak ve sağlıklı kalmak için gerekli vitaminleri ve vitamin kaynağı besinleri anlatıyor:

Hangi vitaminler kanserden koruyor?

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında kanserden korunmak ve sağlıklı kalmak için gerekli vitaminleri ve vitamin kaynağı besinleri anlatıyor: Vücudun sağlıklı gelişmesi için önemli bir kaynak olan E vitamini, kansere karşı koruyucu vitaminlerin başında geliyor. E vitamini vücudu toksik maddelerden arındırır ve serbest radikaller ile savaşmasına yardımcı olur. Fıstık, antioksidan ve kansere karşı organları koruyucu etkisi bulunan E vitamini kaynağı bir besindir.
Her gün 1 avuç kadar tüketildiğinde vücuda omega 3-6 ve 9 sağlar ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. E vitamini kaynağı hakiki zeytinyağı da her gün 1 yemek kaşığı kadar tüketildiğinde omega 6-9 ile kansere karşı önleyici özelliktedir. Özellikle salata ya da yemeklere sonradan eklenen zeytinyağı daha etkilidir.

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Hangi vitaminler kanserden koruyor?

Vücudun olmasa olmazı B vitamini, kansere karşı savunma sistemini destekler. B vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve koruyucu etkisini arttırır. Yemeklerin içinde tüketilen ya da sote şekilde yenebilen mantar ve zeytinyağı birleştiğinde kanser hücrelerine karşı artı koruyucu etki sağlar.
Ancak mantarın kaynağı güvenilir yerlerden alınmasına dikkat edilmelidir. Kansere karşı etkili B vitamini kaynağı kuru baklagillerden nohut da kansere karşı vücudun savunma sistemini güçlendirir. En yararlı kuru baklagillerden nohudun haftada en az 2 defa tüketilmesi gerekir.

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Hangi vitaminler kanserden koruyor?

A vitamini kaynakları içerdiği karotenoidler ile kansere karşı koruyucu etki gösterir. Vücutta oluşan kanserojen maddelerin etkisini azaltarak vücudu korur. Göz ve beyin içinde faydalı pek çok vitamin içeren havuç, içerdiği karotenoidler ile kansere karşı koruyucudur. Her gün çiğ şekilde ya da salatalarda havuç tüketmek faydalıdır.

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Hangi vitaminler kanserden koruyor?

A vitamini kaynağı brokoli de kolon, meme ve akciğer gibi pek çok kanser türüne karşı koruyucudur. Obezite ve pek çok kronik hastalık için etkili olan brokoli, yüksek antioksidan ve omega 3 içeriği ile kansere karşı savaşta da oldukça etkilidir.

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