Hangi vitaminler kanserden koruyor?

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında kanserden korunmak ve sağlıklı kalmak için gerekli vitaminleri ve vitamin kaynağı besinleri anlatıyor: Vücudun sağlıklı gelişmesi için önemli bir kaynak olan E vitamini, kansere karşı koruyucu vitaminlerin başında geliyor. E vitamini vücudu toksik maddelerden arındırır ve serbest radikaller ile savaşmasına yardımcı olur. Fıstık, antioksidan ve kansere karşı organları koruyucu etkisi bulunan E vitamini kaynağı bir besindir.

Her gün 1 avuç kadar tüketildiğinde vücuda omega 3-6 ve 9 sağlar ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. E vitamini kaynağı hakiki zeytinyağı da her gün 1 yemek kaşığı kadar tüketildiğinde omega 6-9 ile kansere karşı önleyici özelliktedir. Özellikle salata ya da yemeklere sonradan eklenen zeytinyağı daha etkilidir.