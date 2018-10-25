Hangi ünlü hangi hangi organını bağışladı?

Dışarıda bir umut kapısı bekleyen binlerce kişi var. Biz organ bağışı yapan ve bu konuya dikkat çekmek için destek olan ünlüleri sizler için derledik.

Hangi ünlü hangi hangi organını bağışladı?

Türkiye'de hatta dünyada organ nakli bekleyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yeterli sayıda organ nakli olması için insanların daha da bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü dışarıda bir umut kapısı bekleyen binlerce kişi var. Biz organ bağışı yapan ve bu konuya dikkat çekmek için destek olan ünlüleri sizler için derledik. Sezen Aksu, tüm organlarını kendisinden sonra yaşamak isteyen bedenlere bağışladı. "Bir organ bir hayat!" diyen Sezen Aksu, organlarını bağışladı ve bu hareketiyle herkesin takdirini kazandı.




125
Hangi ünlü hangi hangi organını bağışladı?

Gülben Ergen, "Organ bağışı hayat kurtarır." diyerek tüm organlarını bağışladı. Tüm organlarını bağışlayan Gülben Ergen "Ben öldükten sonra, başka acıların sevinci olmak için bunu yaptım. Organ bağışı hayat kurtarır.'' diyerek, Instagram'da 25 arkadaşını etiketledi. Buna karşılık 2 sanatçı arkadaşından destek geldi.


225
Hangi ünlü hangi hangi organını bağışladı?

Deniz Seki de başka bedenlere yaşama sebebi olmak için organlarını bağışladı. Gülben Ergen'in mesajına cevap verdi. Kendisi "Ben de bağışlamaya karar verdim. Ölümüm başka bedenlere can ve yaşama sevinci olsun" dedi. Böylece Gülben Ergen paylaşımına destek verdi.


325
Hangi ünlü hangi hangi organını bağışladı?

“Hayata hep güzel bakan gözlerimi, içinde hiç ama hiç kin, nefret, kötülük barındırmayan kalbimi, vicdanlı mert ciğerimi ve hayat verecek tüm organlarımı bağışlıyorum. Haydi gelin bir başkasına hayat olalım. İlk başlarda çekindim korktum. Çünkü bir nevi ölümü kabul etmekti. Ama ne demek olduğunu yaşayınca anladım.” diyerek ablası için Viyana’da akciğer nakli beklediği günleri takipçileriyle paylaştı.


425
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro