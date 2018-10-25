Hangi ünlü hangi hangi organını bağışladı?

Türkiye'de hatta dünyada organ nakli bekleyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yeterli sayıda organ nakli olması için insanların daha da bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü dışarıda bir umut kapısı bekleyen binlerce kişi var. Biz organ bağışı yapan ve bu konuya dikkat çekmek için destek olan ünlüleri sizler için derledik. Sezen Aksu, tüm organlarını kendisinden sonra yaşamak isteyen bedenlere bağışladı. "Bir organ bir hayat!" diyen Sezen Aksu, organlarını bağışladı ve bu hareketiyle herkesin takdirini kazandı.
Gülben Ergen, "Organ bağışı hayat kurtarır." diyerek tüm organlarını bağışladı. Tüm organlarını bağışlayan Gülben Ergen "Ben öldükten sonra, başka acıların sevinci olmak için bunu yaptım. Organ bağışı hayat kurtarır.'' diyerek, Instagram'da 25 arkadaşını etiketledi. Buna karşılık 2 sanatçı arkadaşından destek geldi.
Deniz Seki de başka bedenlere yaşama sebebi olmak için organlarını bağışladı. Gülben Ergen'in mesajına cevap verdi. Kendisi "Ben de bağışlamaya karar verdim. Ölümüm başka bedenlere can ve yaşama sevinci olsun" dedi. Böylece Gülben Ergen paylaşımına destek verdi.
“Hayata hep güzel bakan gözlerimi, içinde hiç ama hiç kin, nefret, kötülük barındırmayan kalbimi, vicdanlı mert ciğerimi ve hayat verecek tüm organlarımı bağışlıyorum. Haydi gelin bir başkasına hayat olalım. İlk başlarda çekindim korktum. Çünkü bir nevi ölümü kabul etmekti. Ama ne demek olduğunu yaşayınca anladım.” diyerek ablası için Viyana’da akciğer nakli beklediği günleri takipçileriyle paylaştı.
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