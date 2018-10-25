Hangi ünlü hangi hangi organını bağışladı?

Türkiye'de hatta dünyada organ nakli bekleyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yeterli sayıda organ nakli olması için insanların daha da bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü dışarıda bir umut kapısı bekleyen binlerce kişi var. Biz organ bağışı yapan ve bu konuya dikkat çekmek için destek olan ünlüleri sizler için derledik. Sezen Aksu, tüm organlarını kendisinden sonra yaşamak isteyen bedenlere bağışladı. "Bir organ bir hayat!" diyen Sezen Aksu, organlarını bağışladı ve bu hareketiyle herkesin takdirini kazandı.









