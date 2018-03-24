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Hangi üniversite mezunu daha çabuk iş buluyor?

Hangi üniversite mezunu daha çabuk iş buluyor?

Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek oran yüzde 79 ile mühendislik alanında görülürken, bunu yüzde 78 ile veterinerlik, yüzde 75,9 ile sağlık hizmetleri takip etti.

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Eklenme Tarihi: 24-03-2018 13:39 - Güncelleme: 24-03-2018 13:39

Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek oran yüzde 79 ile mühendislik alanında görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl istidam edilenlerin sayısı, bir önceki yıla kıyasla 984 bin kişi artarak 28 milyon 188 bin kişi oldu. Bu dönemde istihdam oranı ise 0,8 puanlık artışla 47,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin 8 milyon 647 binini ilkokul mezunları, 6 milyon 420 binini yüksekokul veya fakülte mezunları, 5 milyon 411 binini ilköğretim ve ortaokul mezunları, 2 milyon 970 binini meslek lisesi mezunları, 2 milyon 777 binini genel lise mezunları oluşturdu.

İstihdam edilenlerde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 1 milyon 13 bini, okuma yazma bilen fakat bir okulu bitirmeyenlerin sayısı da 950 bini buldu.

Yaklaşık 6,5 milyonluk üniversite mezununun 1,9 milyonu iş ve yönetim, 920 bini eğitim, 743 bini mühendislik ve işleri alanından diploma aldı.

EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI MÜHENDİSLİKTE
Yüksekokul veya üniversite mezunları arasında her 10 mühendisten 8'inin Türkiye'de iş gücü piyasasında değerlendirildiği ve iş sahibi olduğu belirlendi. İstihdam oranında mühendislik ve mühendislik işleri yüzde 79,4 ile ilk sırayı alırken, bunu yüzde 78 ile veterinerlik, yüzde 75,9 ile sağlık hizmetleri izledi.

İstihdam oranları güvenlik hizmetlerinde yüzde 74,1, hukuk alanında 72,4, mimarlık ve inşaat sektöründe yüzde 70,7, fiziki bilimlerde yüzde 70,2 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu oranın en düşük olduğu alanlar ise yüzde 53,1 ile sosyal hizmetler, yüzde 54,6 ile gazetecilik ve enformasyon alanları oldu.

İş gücüne katılımda veterinerlik ilk sırada
Öte yandan Türkiye genelinde iş gücü geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyon 108 bin kişi artarak 31 milyon 643 bin kişi olarak hesaplanırken, iş gücüne katılma oranı 0,8 puan artışla yüzde 52,8 olarak gerçekleşti.

Yüksekokul veya fakülte mezunlarından iş gücüne katılım oranının en yüksek olduğu alan yüzde 87,3 ile veterinerlik olarak kayıtlara geçerken, bu oranın en düşük olduğu alan yüzde 67,5 ile gazetecilik ve enformasyon oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hakan 24 Mart 2018 14:15 medya sahipleri o kadar martaval sallıyor yok özgürlük demokrasi barış işsizlik hak ve özgürlükler vs... ama gel gelelim kendilerinin hakim olduğu alanlarda bunların hiçbirisi yok yok yok!

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