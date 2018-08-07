Hangi üniversite hangi bursu veriyor

Tercih dönemi başladı. Ancak bazıları, hâlâ kararsız. Vakıf üniversitesi düşünenler için burslar önemli bir karar verme kriteri olacak. Yurtdışında yüksek lisans hakkı tanıyan da var, maaş kadar destek veren de. İşte bazı vakıf üniversitelerindeki ‘cezbedici’ burs seçenekleri.

