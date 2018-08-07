Hangi üniversite hangi bursu veriyor

Tercih dönemi başladı. Ancak bazıları, hâlâ kararsız. Vakıf üniversitesi düşünenler için burslar önemli bir karar verme kriteri olacak.

Hangi üniversite hangi bursu veriyor

Tercih dönemi başladı. Ancak bazıları, hâlâ kararsız. Vakıf üniversitesi düşünenler için burslar önemli bir karar verme kriteri olacak. Yurtdışında yüksek lisans hakkı tanıyan da var, maaş kadar destek veren de. İşte bazı vakıf üniversitelerindeki ‘cezbedici’ burs seçenekleri.

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Hangi üniversite hangi bursu veriyor

Nişantaşı Üniversitesi, sporda başarılı olanlara yüzde 100’e kadar burs veriyor. Üniversite bünyesinde kurulan NishNova Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde, öğrencilere projelerini hayata geçirme fırsatı sunuyor.

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Hangi üniversite hangi bursu veriyor

Sıralamada ilk 10 bine girerek Özyeğin Üniversitesi’ni tercih eden adaylar, yılda dokuz ay, sıralamalarına göre yurt, nakit, yemek, ulaşım bursu kazanıyor.

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Hangi üniversite hangi bursu veriyor


YKS sıralamasına göre 5 bin TL’yi bulan burslar var. İlk 100 arasındaki adaylardan kendini seçene, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 8 ay boyunca 5 bin lira burs veriyor. Bu üniversitede lisans okuyan öğrencinin kardeş, anne, baba ve eşine yüzde 20 indirim yapılıyor.

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