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Hangi sektör çalışanı ne kadar zam alacak?

Hangi sektör çalışanı ne kadar zam alacak?

2018 yılında çalışanlarına alacağı zam oranları belli olmaya başlıyor. Firma yetkililerinin öngörüsü bu yıl ortalama zam oranının yüzde 9 olacağı yönünde.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 19:24 - Güncelleme: 16-01-2018 19:24

Birçok sektördeki büyük firmaları ve KOBİ’leri temsil eden firma yetkililerinin yanıtladığı anket sonuçlarına göre en çok zam yüzde 10 ile Bankacılık/Finans sektöründe, en düşük zam ise yüzde 7 ile Gayrimenkul ve Çağrı Merkezi sektörlerinde olacak.

Ankete katılan adayların yüzde 26’sı ortalamanın dışında bir maaş zammı bekliyor. Zam oranlarının yüzde 5 ila yüzde 10 arasında olmasını bekleyen adayların oranı ise yüzde 30. Bu da daha önceki yıllara göre daha iyimser bir tablo çiziyor.

YAN HAKLAR YÜKSELİŞTE

Son yıllara göre artan zam oranlarının yanında, yan haklarda da bir yükseliş görülmekte. İşverenler tarafından çalışan verimliliğini artırmak ve başarılı çalışanları elde tutmak için verilen yan haklar 2018’de de sürdürülmeye devam edilecek. Klasik yan haklara ek olarak çalışanların kendi ihtiyaçlarına göre seçebildiği ‘yan haklar paketleri’ sıklıkla karşımıza çıkacak. Şirketlerin yan haklar konusundaki farkındalıklarının da her yıl artacağı öngörülüyor.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Ocak 2018 19:40 Aktif kullanımda yaklaşık olarak 58 milyon kredi kartı bulunuyor. Aylık akdi faiz oranı %2,02, gecikme faizi ise aylık %2,52 !

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