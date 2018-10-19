Hangi parti devletten kaç para yardım alacak? İşte o rakamlar...

TBMM'ye sunulan bütçe tasarısı ile birlikte Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin önümüzdeki yıl alacağı devlet yardımı miktarı da netleşti. Bütçeden partilere aktarılacak 772.3 milyon liralık desteğin 335 milyon lirası AK Parti'ye gidecek.

BU YIL İKİ KEZ DESTEK ALACAKLAR... 2019 yılında genel bütçe gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin lira olacak. Buna göre siyasi partilere 2019 yılı için önce 346 milyon 918 bin 561 lira para aktarılacak ve yerel seçimler nedeniyle de aynı miktarda ikinci bir destek daha verilecek. Böylece toplam devlet yardımı tutarı 693 milyar 836 milyon liraya ulaşacak.

İYİ PARTİ İLK KEZ ALACAK... Bu parayı en son yapılan genel seçimlerde yüzde 10 barajını geçen AK Parti, CHP, HDP ve MHP alacak. Yasa gereği ayrıca, son seçimde yüzde 3 barajını geçtiği için İYİ Parti de yardım alacak. Bütçeden 5 siyasi partiye aktarılacak toplam destek 772 milyon 356 milyon liraya ulaşacak.

HANGİ PARTİYE NE KADAR ÖDENECEK?.. 2019 yılında bütçeden AK Parti'nin kasasına 335 milyon 526 bin lira para aktarılırken CHP 178 milyon 564 bin lira alacak. HDP'ye 92 milyon 238 bin lira, MHP'ye 87 milyon 508 bin lira ödenecek. İYİ Parti'ye de 78 milyon 520 bin lira verilecek.