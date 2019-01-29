Hangi öğünlerde ne yemeli işte doğru diyet yapmanın yöntemleri

Zayıflamak isteyip diyet yapmaya karar veren insanlar öncelikle yemek yemeyi bir anda bırakır. Ancak bu kesinlikle yanlıştır. Eğer diyet yapmaya karar verdiyseniz, sağlıklı ve hızlı kilo verme açısından bazı taktiklerle zayıflayabilirsiniz.

Zayıflamak niyetiyle öğün atlamak diyette en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Es geçilen öğün sonrasındaki beslenme saatinde kişi kendini daha fazla aç hissedeceği için daha çok yemek yemek isteyecektir. Bunun gibi benzeri hatalar kilo vermekten çok kilo almaya müsait hale getirir. Peki hangi öğünde neler yemeli?

Kahvaltı: Sabahki mahmurluğunuzu kıracak kadar basit bir kahvaltı yapmak yerine karbonhidrat ve proteinli yiyecekleri tercih ederek karnınızı doyurabilirsiniz. Buna örnek yiyecekler, tost ve omlet olabilir.

Öğle yemeği: Yemek yemeden önce güzel bir sebze çorbası için. Tok tutucu özelliklere sahip olan çorbaları ana yemek olarak yanına da bol yeşillikli salata ile ya da ton balıklı sandviç tercih edebilirsiniz..

Akşam yemeği: Geceleyin hazımsızlık görülmemesi için sindirimi zor olmayan lifli yiyecekleri tercih edin. Bol miktarda su tüketmeye gayret edin. Yemek sonrasında da hareket halinde olmaya özen gösterin.