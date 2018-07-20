Hangi meyve neye faydalı geliyor?

Günümüzde her mevsim her meyveyi bulmak mümkün hale gelse de, sağlıklı olan, her meyveyi kendi mevsiminde tüketmek; tüketim miktarına da dikkat etmek! Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, içerdikleri vitaminler ve minerallerle her biri şifa deposu olan meyvelerin buna karşın aşırı tüketildiğinde fayda yerine zarar verdiğini vurgulayarak “Bağışıklık sistemini güçlendiren, cildi yenileyen, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan meyveler porsiyon kontrolüne dikkat edilmediğinde sağlığa zararlı hale gelmektedir. Özellikle diyabet hastaları çok daha dikkatli olmalı” diyor.
Kemik yapısının güçlü olmasında önemli olan bakır, demir ve manganez gibi mineralleri içeren üzüm, düzenli olarak tüketildiğinde, osteoporoz gibi yaşa bağlı kemik erimelerinin başlamasına engel oluyor. Sinir sistemini güçlendiren, beyin yapılarını koruyan ve akne tedavisinde etkili olan üzümün bir porsiyonu 15 adede denk geliyor. Şeker oranı yüksek bir meyve olduğu için bu sayının aşılması karaciğer yağlanmasına neden olabiliyor.
Bilimsel çalışmalar her gün uyumadan 10 dakika önce tüketilen 1 porsiyon (15-20 adet) kirazın, uykuya dalmayı kolaylaştırdığını ve uyku kalitesini artırdığını gösteriyor. Şeker içeriği nispeten düşük olduğu için diyabet hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir meyve olan kiraz, gut hastalığının iyileşme sürecine de destek oluyor. Ancak kan sulandırıcı etkisi olduğundan kalp ve tansiyon hastaları dikkatli tüketmeli.
Hem lezzeti hem serinletici etkisiyle yazın vazgeçilmezi karpuz tam bir sağlık deposu. Kalpten kansere birçok hastalığa iyi gelen karpuz, buna karşın şeker oranı yüksek bir meyve. 2 dilimi (80 gram) 1 porsiyona eşit olan karpuzu tüketirken özellikle insülin direnci olanların, hipoglisemi ve diyabet hastalarının kontrollü tüketmesi şart. Zira 1 porsiyonu 180 kalori olup, 20 gr şeker, 270 mg potasyum, 17 gr A vitamini, 21 gr C vitamini, 4 gr demir ve 1 gr lif içeriyor. Karpuzun yanında protein kaynağı olan peynir tüketmek kan şekeri seviyesinin daha normal seyretmesini sağlıyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER