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Hangi emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi ödenmeyecek?

Hangi emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi ödenmeyecek?

Kurban bayramında emeklilere ödenecek 1000 liralık ikramiye ödemesi tarihleri netleşti Milyonlarca emekli kurban bayramı öncesi 1000 liralık bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyeleri SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayın 16-17 arasında ödenecek. Peki hangi emeklilere bayram ikramiyesi ödenmeyecek?

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 08:55 - Güncelleme: 08-08-2018 08:55

Hangi emeklilere bayram ikramiyesi ödenmeyecek, kimler 1000 liralık bayram ikramiyesi almayacak soruları merak konusu oldu.  Emekliye bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman net kesin tarih belli oldu. Milyonlarca Bağkur, SSK ve Emekli sandığı emeklilerine 1000 liralık bayram ikramiyesi 16 Ağustos ve 17 Ağustos'ta ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta bin TL'lik bayram ikramiyesini alacak. 

BAKAN NET TARİHİ VERDİ: Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına bin TL olarak gerçekleştirilmektedir. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır."

KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENMEYECEK: Emeklilere Kurban Bayramında 1.000 TL emekli ikramiyesi ödenecek. İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine 1.000 TL ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacaktır.

Kapsama, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alan;

*SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,
*Şehit yakını ve gaziler,
*Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar,
*Geçici köy korucuları,
*Şeref aylığı sahipleri,
*Şampiyon sporcular,
*Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri
*Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller

ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri girmektedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Ağustos 2018 09:24 Şekerbank neden ikramiye vermiyor..

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