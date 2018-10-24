Hangi burç hangi şehirde yaşamalı?

Astrolojide 12 güneş burcu vardır. Burçlar sizin karakteriniz iş hayatınız kariyeriniz nelerden hoşlandığınız uğurlu sayılarınız hatta sağlığınız hakkında bile geniş bilgiler sunar. Bu haberde ise burçlar hangi şehirlerde yaşamalı tahminlerini göreceğiz..
Koç: Hareketi, aktiviteyi seven Koç burçları için konserlerin, sanatsal aktivitelerin ve spor aktivitelerinin fazla olduğu şehirler idealdir. Bir Koç burcu için İzmir, Balıkesir ve Eskişehir gibi şehirler yaşamak için ideal şehirlerdendir.
Boğa: Boğa burçları yeni yerler keşfetmeyi ve gezmeyi çok severler. Sanatsal kişilikleri onları diğerlerinden ayırır. Pastoral yaşama yönelik ilgileri vardır. Çanakkale, Nevşehir ve Rize’de arzuladıkları doğayla iç içe yaşamı bulabilirler.
İkizler: İkizler sosyal ortamları, yeni insanlarla tanışmayı severler. Bu nedenle sakin, sıkıcı şehirler onlara hitap etmeyecektir. İkizler burcu İstanbul, Muğla, İzmir, Antalya, Ordu’da aradıkları yaşamı bulabilirler.
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