Hangi burç hangi şehirde yaşamalı?

Astrolojide 12 güneş burcu vardır. Burçlar sizin karakteriniz iş hayatınız kariyeriniz nelerden hoşlandığınız uğurlu sayılarınız hatta sağlığınız hakkında bile geniş bilgiler sunar. Bu haberde ise burçlar hangi şehirlerde yaşamalı tahminlerini göreceğiz..

Koç: Hareketi, aktiviteyi seven Koç burçları için konserlerin, sanatsal aktivitelerin ve spor aktivitelerinin fazla olduğu şehirler idealdir. Bir Koç burcu için İzmir, Balıkesir ve Eskişehir gibi şehirler yaşamak için ideal şehirlerdendir.



