  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hangi branşa kaç öğretmen atanacak 2019 tam liste

Hangi branşa kaç öğretmen atanacak 2019 tam liste

20 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandı. 2019 sozleşmeli öğretmen mülakat sonuçları http://www.meb.gov.tr/sinavlar sayfasından öğrenilebilecek. Peki öğretmen atamaları hangi branşlara göre yapılacak?

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 16-01-2019 14:20 - Güncelleme: 16-01-2019 14:00

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandı.

MEB çalışma takvimine göre 2019 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. Ardından 16-18 Ocak tarihleri arasında itirazlar değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmenin alınması için düğmeye basan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adayları için sürecin detayını paylaştı.

1 9-23 Kasım tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları internet üzerinden alınmıştı. Bununla birlikte gözler 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına çevrildi. Yapılan açıklamaya göre öğretmen adaylarının merakla beklediği yeni yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları bugün açıklandı.

SÖZLÜ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

10 Aralık pazartesi günü başlayan ve 31 Aralık pazartesi günü sona eren sözleşmeli öğretmen alımı açıklanmasıyla birlikte önce tercih işlemleri başlayacak sonrasında atamalar yapılacak.

ATAMASI YAPILACAK 20 BİN ÖĞRETMENİN BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMI: Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.

işte atama yapılacak branşlar...

*Sınıf öğretmeni 3 bin 47 kişi istihdam alınacak
*İngilizce öğretmeni 2 bin 38 kişi istihdam alınacak
*Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 1.910 kişi istihdam alınacak

*Okul öncesi öğretmeni 1.601 kişi istihdam alınacak
*İlköğretim matematik öğretmeni 1.401 kişi istihdam alınacak

*Türkçe öğretmeni 1.093 kişi istihdam alınacak
*Rehberlik öğretmeni 1.056 kişi istihdam alınacak
*Özel eğitim öğretmeni 1.002 kişi istihdam alınacak
*Fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmeni 919 kişi istihdam alınacak *Beden eğitimi öğretmeni 845 kişi istihdam alınacak

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hangi branşa kaç öğretmen atanacak 2019 tam liste haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro