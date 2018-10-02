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Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi gelir?

Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi gelir?

Kışın sıkça tüketilen, farklı etki ve faydalara sahip birçok bitki çayı var. Kışın sıkça tüketilen, farklı etki ve faydalara sahip birçok bitki çayı var. Bunlardan hangisi neye iyi geliyor, Diyetisyen Neslihan Aktepe ile sizler için derledik.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 13:04 - Güncelleme: 02-10-2018 02:00

Siyah çay, kalp damar sağlığını arttırır. Papatya çayı, diyabetle savaşır ve krampları önler. Beyaz çay, kanserden korur. Hibiskus çayı, sakinleştirir ve yüksek tansiyonu düşürür. Yeşilçay ise metabolizmayı hızlandırarak kilo verdirmeye yardımcıdır ayrıca bağışıklığı da güçlendirir. Rezene çayı, hazımsızlık, mide ağrısı, gaz ve sindirime bağlı diğer problemler için içilebilir. Ancak rezene çayının, diğer bitki çaylarında olduğu gibi, fazla tüketiminin bazı yan etkileri olabileceğini unutmayın. Isırgan otu çayı, idrar söktürücüdür, yüksek miktarda demir içerir, anemi tedavisinde yardımcı olarak kullanılır, sindirim sistemini ve diğer organları temizler, artrit semptomlarını hafifletir, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır, karaciğeri temizler böbrekleri temizler, öksürüğe iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığına iyi gelir, saman nezlesinin tedavisinde kullanılır, sindirimi düzenler.

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