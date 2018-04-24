'Hangi açıklama bana sevdiğim adamı geri getirecek?' İstanbullu Gelin karışıyor!

Star TV'nin izleyici tarafından merakla beklenen dizisi İstanbullu Gelin için, son dönemde final iddiaları atılıyor malumunuz. Dizinin bu sezon sonunda ekranlara veda edeceği söyleniyor, birçok köşe yazarı, köşelerinde buna yer verdi bile. İstanbullu Gelin yeni bölümde yaşanacak son gelişmeler de bunu doğrular nitelikte. İstanbullu Gelin 47.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin 47.yeni bölümde ortalık karışacak gibi.