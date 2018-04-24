'Hangi açıklama bana sevdiğim adamı geri getirecek?' İstanbullu Gelin karışıyor!

Star TV'nin izleyici tarafından merakla beklenen dizisi İstanbullu Gelin için, son dönemde final iddiaları atılıyor malumunuz. Dizinin bu sezon sonunda ekranlara veda edeceği söyleniyor, birçok köşe yazarı, köşelerinde buna yer verdi bile. İstanbullu Gelin yeni bölümde yaşanacak son gelişmeler de bunu doğrular nitelikte. İstanbullu Gelin 47.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin 47.yeni bölümde ortalık karışacak gibi.
İstanbullu Gelin dizisinin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Süreyya'nın Faruk'a söylediği: Ben seni tanımıyorum Faruk! Sen kimsin ya? cümlesi olay oluyor. Süreyya Faruk'un Adem'i hapse sokmak istediği kanaatinde. Ayrıntılar haberimizde...
Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde rüzgarlar sertleşiyor. Faruk ve Aslı arasında Adem'le ilgili bir gerginlik yaşanıyor. Adem Boranların konağına yerleşmeyi planlıyor. Aslı ise Faruk'u odasından kovacak kadar ona sinirleniyor.
Fragmanın finalinde ise Adem'in annesine Boran Konağı'na yerleşme sözü verdiği o anlar neler olacak sorularını daha da kızıştırdı.
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