Hande Yener'in konser verdiği mekanda silahlı çatışma!

Hande Yener, bu sabah saatlerinde ilk eşi Uğur Kulacoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen 27 yaşındaki oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte Ortaköy’de sahne aldı. Uzun süre boyunca sahnede kalan Hande Yener, mekandan sabaha karşı 04.00 civarından ayrıldı. Hande Yener’in sahnesinden sonra silahlar konuştu.

1 ÖLÜ 2 YARALI: Dün gece sabaha karşı Ortaköy’de bulunan Ricco Club’da silahlı çatışma yaşandı. Mekana girmek isteyen bir şahıs, güvenlik görevlilerinin kendisini mekana almaması üzerine etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Yaşanan bu silahlı çatışma sonrası 2 kişi yaralanırken bir valenin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.