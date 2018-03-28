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Hande Yener'in konser verdiği mekanda silahlı çatışma!

Hande Yener'in konser verdiği mekanda silahlı çatışma!

Hande Yener, bu sabah saatlerinde Ortaköy'de bulunan Ricco Club isimli mekanda oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte sahne aldı. Hande Yener, mekandan ayrıldıktan yaklaşık olarak yarım saat sonra şehir magandaları tarafından mekan kurşunlandı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 14:27 - Güncelleme: 28-03-2018 14:27

Hande Yener, bu sabah saatlerinde ilk eşi Uğur Kulacoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen 27 yaşındaki oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte Ortaköy’de sahne aldı. Uzun süre boyunca sahnede kalan Hande Yener, mekandan sabaha karşı 04.00 civarından ayrıldı. Hande Yener’in sahnesinden sonra silahlar konuştu.

1 ÖLÜ 2 YARALI: Dün gece sabaha karşı Ortaköy’de bulunan Ricco Club’da silahlı çatışma yaşandı. Mekana girmek isteyen bir şahıs, güvenlik görevlilerinin kendisini mekana almaması üzerine etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Yaşanan bu silahlı çatışma sonrası 2 kişi yaralanırken bir valenin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

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KİMDİR ?
Hande Yener
HANDE YENER KİMDİR?

12 Ocak 1973 İstanbul doğumludur. 1992 yılında Hülya Avşar'ın vesilesiyle Sezen Aksu'yla tanıştı. 2 yıl Sezen Aksu'nun vokalistliğini ve asistanlığını yaptı. 2000 yılında ilk albümü 'Senden İbaret' ile Türkiye'de Disko Pop akımını

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