Hande Yener'in konser verdiği mekanda silahlı çatışma!

Hande Yener, bu sabah saatlerinde ilk eşi Uğur Kulacoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen 27 yaşındaki oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte Ortaköy’de sahne aldı. Uzun süre boyunca sahnede kalan Hande Yener, mekandan sabaha karşı 04.00 civarından ayrıldı. Hande Yener’in sahnesinden sonra silahlar konuştu.
1 ÖLÜ 2 YARALI: Dün gece sabaha karşı Ortaköy’de bulunan Ricco Club’da silahlı çatışma yaşandı. Mekana girmek isteyen bir şahıs, güvenlik görevlilerinin kendisini mekana almaması üzerine etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Yaşanan bu silahlı çatışma sonrası 2 kişi yaralanırken bir valenin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
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12 Ocak 1973 İstanbul doğumludur. 1992 yılında Hülya Avşar'ın vesilesiyle Sezen Aksu'yla tanıştı. 2 yıl Sezen Aksu'nun vokalistliğini ve asistanlığını yaptı. 2000 yılında ilk albümü 'Senden İbaret' ile Türkiye'de Disko Pop akımınıDEVAMI »
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