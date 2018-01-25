Hande Yener'e mahkeme şoku bu sefer fena hüsrana uğradı

Hande Yener'e mahkeme şoku bu sefer fena hüsrana uğradı

Şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz günlerde sahnede eteği ve göğsü açıldığı sırada çekilen iki fotoğrafını Instagram’da izinsiz yayınladığı iddiasıyla Seren Serengil hakkında koruma talebinde bulunmuştu. Mahkeme, Serengil’in iki ay süreyle Hande Yener’e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar vermişti.

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Hande Yener'e mahkeme şoku bu sefer fena hüsrana uğradı

Hande Yener, bu defa da basın mensuplarına menfaat temini vaadinde bulunarak kendisini kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalıştığını iddia ettiği Demet Akalın’dan korunmak için dilekçe verdi.

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Hande Yener'e mahkeme şoku bu sefer fena hüsrana uğradı

Yener’in avukatı tarafından İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen korunma istemli dava dilekçesinde Demet Akalın’ın, Hande Yener’e gösterilen yoğun ilgiyi engellemeye, Yener’in başarılarını gölgelemeye, medya algısını değiştirmeye ve Yener’i toplum nezdinde tahkir etmeye çalıştığı anlatıldı.

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Hande Yener'e mahkeme şoku bu sefer fena hüsrana uğradı

Demet Akalın’ın bu davranışlarının yapmış olduğu röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sistematik olarak devam ettiğinin belirtildiği dilekçede, “Demet Akalın en son İzmir’deki bir etkinlikte basın mensuplarına menfaat temini karşılığında müvekkil Hande Yener’i görüntülememeleri ve Hande Yener’le röportaj yapmamaları teklifinde bulundu. Demet Akalın bu etik dışı teklifin basında yer alması üzerine Hande Yener’in kendisine iftira attığına yönelik söylemlerini sürdürdü. Müvekkilimi küçük düşürmeye çalışan Demet Akalın’a karşı koruma kararı talep etme zarureti doğmuştur” ifadelerine yer verildi.

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