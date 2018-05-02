Hande Yener'den ateşli çift yorumu! Emekli çiftlerden değiliz

Ünlü popçu Hande Yener bahar festivali nedeniyle Antalya'da konser verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, nişanlısı Ümit Cem Şenol ile olan ilişkisi hakkında çok çarpıcı bir yorum yaptı. Yener, "İnanın benim hızıma yetişemezsiniz. Biz ateşli bir çiftiz; emekli çiftlerden değiliz" dedi.

Önceki gün Antalya'da yapılan bahar festivali Myfest 2018'de konser veren Hande Yener, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Ümit Cem Şenol ile bir dargın bir barışık olmalarıyla ilgili konuşan Yener şunları söyledi: "İnanın benim hızıma yetişemezsiniz. Biz ateşli bir çiftiz; emekli çiftlerden değiliz. O yüzden adrenalin oluyor, olmalı da zaten. Twitter

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Bunların hiçbiri içten gelerek yapılmıyor. Bir anlık kızgınlıkla yapılan hareketler oluyor ama birbirimize olan sevgimiz ve verdiğimiz değer değişmiyor. Bir de sosyal medya faktörü var; bizi ele veriyor bazen. Geçtiğimiz günlerde ufak bir tartışmamız oldu ama geçti. Albümden sonra düğüne mi? İnşallah bir daha takipten çıkmazsak öyle olacak." Myfest 2018'de konser veren Hande Yener, 4 bin kişiye şarkılarını söyledi. Twitter

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TÜRK FİLMİ OLABİLECEK BİR HAYAT ÖYKÜM VAR': Hülya Avşar'ın 'Selfi' filmini izlediğini söyleyen ünlü popçu, "Benim de tam Türk filmi olabilecek bir hayat hikayem var" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Evden kaçıp şarkıcı oldum. Aslında çok trajikomik bir hikaye. 17 yaşında evlenip çocuk yapıp şarkıcılık ihtimalinden iyice uzaklaşmışken, sonra hızla hayallerime doğru koşmaya başladım. Twitter

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