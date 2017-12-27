Hande Yener Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı ortalık karıştı!

Hande Yener ile Seren Serengil'den 2017'nin son bombası geldi. Duymasın Kalmasın programında Seren Serengil'in sözlerine sinirlenen Hande Yener instagram'da bomba bir paylaşım yaptı. Hikaye kısmında Seren Serengil'in çırılçıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener sosyal medyada gündeme oturdu. Daha sonra instagram tarafından silinen bu fotoğraf bomba etkisi yarattı. Peki Hande Yener ile Seren Serengil arasında neler oldu? Gelin hep birlikte 2017'nin son magazin bombasına bakalım.
Şarkıcı Hande Yener, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Geceye damga gibi düşen fotoğraf bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Hande Yener Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını neden kendi instagram hesabından paylaştı?
Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya yatırıldı. Bu listeye inanmadığını söyleyen Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtti. Programda yaptığı açıklamada Tarkan'ı geçen Hande Yener'i eleştirilen Seren Serengil çarpıcı açıklamalarına devam etti.
Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen çıplak fotoğrafını Instgaram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaştı.
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