Hande Yener Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı ortalık karıştı!

Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya yatırıldı. Bu listeye inanmadığını söyleyen Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtti. Programda yaptığı açıklamada Tarkan'ı geçen Hande Yener'i eleştirilen Seren Serengil çarpıcı açıklamalarına devam etti.









