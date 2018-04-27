Hande Yener ile Ümit Cem Şenol ikinci kez ayrıldı

Şarkıcı Hande Yener ile nişanlısı Ümit Cem Şenol'dan kötü haber geldi. Star TV’de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; nikah masasına oturmaları beklenen Hande Yener ile nişanlısı Ümit Cem Şenol ikinci kez ayrıldı.
İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bırakması ayrılık iddialarını güçlendirdi.
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