Hande Yener ile Ümit Cem Şenol ikinci kez ayrıldı

Şarkıcı Hande Yener ile nişanlısı Ümit Cem Şenol'dan kötü haber geldi. Star TV’de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; nikah masasına oturmaları beklenen Hande Yener ile nişanlısı Ümit Cem Şenol ikinci kez ayrıldı.

İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bırakması ayrılık iddialarını güçlendirdi.