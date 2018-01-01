Hande Yener, Demet Akalın'ı anons ederken zor anlar yaşadı

Number1 TV'nin yeni yıl programını sunan şarkıcı Hande Yener, adını bile ağzına almadığı Demet Akalın'ı, '2017'nin En İyileri' listesinde 3. numarada görünce zorlandı.

LİSTEDE KENDİ ADINI ARADI

Hande Yener, listede kendini arasa da "Görmüyorum. Görmüyorum. 3 numarada kendimi göremiyorum. 3. numarada Ozan Doğulu, Demet Akalın 'Klüp' şarkısı var" diyen şarkıcının anonsu olay yarattı.

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