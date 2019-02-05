Hande Yener 'Biz alkış bağımlısı zavallılarız' dedi çapkınlık yorumu olay oldu

Ünlü popçu Hande Yener, Uludağ’da düzenlenen Türkiye’nin en büyük gençlik festivallerinden 'TikTok Whitefest'te hayranlarının karşısına çıktı. Kendisini dinlemeye gelenlere şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Yener'in çapkınlık ve sanatçılar üzerine yaptığı açıklamaları da çok konuşuldu.

Türkiye'nin en büyük gençlik festivalinde sahne almasının kendisini oldukça heyecanlandırdığını söyleyen Hande Yener, ''Hala böylesine önemli etkinlikerde sahne alabiliyor olmam her kuşağa hitap ettiğimi gösterir. Nesiller değişiyor ancak kendini yenileyebilenler ve kuşaklara ayak uydurabilenler başarılı olmaya devam ediyor. 'Yalanın Batsın'daki Hande'yi yeni nesiller yemez. Sürekli kendimizi geliştirmemiz ve tazelenmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsanız tutunamıyorsunuz'' dedi.

'BEST OF DEMEK, BEN BİTTİM DEMEK': "Yeni nesillerin bu talepleri bir Hande Yener Best Of albümünü getirir mi?'' sorusuna ise ünlü popçu şöyle cevap verdi: "Henüz Best Of yapacak kadar yaşlanmadım. Belki bir 30 yıl sonra düşünebilirim. Best Of demek eskilerimi pişirip sunuyorum, artık üretemiyorum, ben bittim demek. Bu sebepten ki; bu tarz bir albüm benim için emeklilik ikramiyesi olur. Uzun yıllar yeni şeyler üretip yeni tarzlar denemek istiyorum.''

MAGAZİN MISIR PATLAĞI GİBİ: Hande Yener, oyuncuların magazin muhabirleri ile köşe kapmaca oynaması doğrultusundaki açıklamalarının arkasında olduğunu dile getirerek, ''Yine söylüyorum. Magazin mısır patlağı gibi bir şey. Herkes 'yemem' der ancak ortaya koyarsanız herkes bir avuç alır. Sokakta beni gördüklerinde eğer elimle kamerayı kapatmaya çalışıyorsam bu evdeki izleyiciye yapılmış bir harekettir. Onlara biraz ayıp etmiş hissederim kendimi. En azından ben böyle düşünüyorum. Bilemiyorum. Takdir izleyicinin ve halkın'' dedi. Yener, özellikle oyuncuların bu anlamda biraz daha duyarlı olmasını beklediğini söyledi.

