Hande Yener 'Biz alkış bağımlısı zavallılarız' dedi çapkınlık yorumu olay oldu

'BEST OF DEMEK, BEN BİTTİM DEMEK': "Yeni nesillerin bu talepleri bir Hande Yener Best Of albümünü getirir mi?'' sorusuna ise ünlü popçu şöyle cevap verdi:

"Henüz Best Of yapacak kadar yaşlanmadım. Belki bir 30 yıl sonra düşünebilirim. Best Of demek eskilerimi pişirip sunuyorum, artık üretemiyorum, ben bittim demek. Bu sebepten ki; bu tarz bir albüm benim için emeklilik ikramiyesi olur. Uzun yıllar yeni şeyler üretip yeni tarzlar denemek istiyorum.''