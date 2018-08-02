Hande Subaşı kiteboard yaptı sosyal medya hesabından paylaştı

Hande Subaşı önceki gün Muğla'nın gözde tatil beldelerinden biri olan ve kitesurf yapanların uğrak mekanı olan Akyaka'da görüntülendi. Profesyonel sporculara taş çıkartan güzel oyuncu, deniz üzerinde adeta şov yaptı.

Hande Subaşı kiteboard yaptı sosyal medya hesabından paylaştı

Manken ve oyuncu Hande Subaşı önceki haftalarda sevgilisi Volkan Düzgün ile Çeşme'de görüntülenmişti. İkili tatil için Bodrum'u etmişti. Subaşı daha sonra rotasını Muğla'ya döndü. Önceki gün Muğla'nın gözde tatil beldelerinden biri olan Akyaka'da görüntülnen Subaşı kiteboard yaptı. Profesyonel sporculara taş çıkartan güzel oyuncu, deniz üzerinde adeta şov yaptı.

18
Hande Subaşı kiteboard yaptı sosyal medya hesabından paylaştı

SAHAYA GERİ DÖNDÜ: Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı, paylaşımlarına, “Bu ekipmanla sahaya dönülür. Beklenti büyük” notunu düştü.

28
Hande Subaşı kiteboard yaptı sosyal medya hesabından paylaştı

38
Hande Subaşı kiteboard yaptı sosyal medya hesabından paylaştı

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro