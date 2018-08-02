Hande Subaşı kiteboard yaptı sosyal medya hesabından paylaştı

Manken ve oyuncu Hande Subaşı önceki haftalarda sevgilisi Volkan Düzgün ile Çeşme'de görüntülenmişti. İkili tatil için Bodrum'u etmişti. Subaşı daha sonra rotasını Muğla'ya döndü. Önceki gün Muğla'nın gözde tatil beldelerinden biri olan Akyaka'da görüntülnen Subaşı kiteboard yaptı. Profesyonel sporculara taş çıkartan güzel oyuncu, deniz üzerinde adeta şov yaptı.
SAHAYA GERİ DÖNDÜ: Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı, paylaşımlarına, “Bu ekipmanla sahaya dönülür. Beklenti büyük” notunu düştü.
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