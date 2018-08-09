Hande Kazanova'dan Parçalı Güneş Tutulması Akrep burcu yorumu

Parçalı Güneş Tutulması Akrep burcunu etkileyecek mi? İşte cevapla.tv uzmanı Astrolog Hande Kazanova'nın ayrıntılı yorumu...

Banka ödemeleri, yapılması gerekenler önem kazanıyor bu hafta. Kariyerinizi şekillendirdiğiniz bir dönem daha fazla konuların bu alandan oluştuğu bir süreç içerisinde bulunuyorsunuz. Salı günü itibariyle özel ilişkilerinizde kendinizi geri plana çekeceğiniz bir döngüye merhaba diyeceksiniz. Özel hayatınızı anlamlandırmak, geri plana atmak, gözden geçirmek, aşkı aramak gibi kriterlerin arkasında yatanı öğrenmek için uygun bir dönem olacak. Ruhunuzu dinlendirmeyi ve kendinizle baş başa kalmayı bu dönem içerisinde sevecek ve pillerinizi yalnızken şarj etmek isteyeceksiniz. Ayrıca bu dönem içerisinde tutamayacağınız sözler önem kazanıyor ve hayatı iyimser algıladığınız bir dönem bu yüzden de etrafınızdaki insanlara bolca sözler verebilirsiniz, iş hayatınızda kendinizi ön plana çıkartabilirsiniz ama bu nokta da aşırı iyimser ve cömert olmak tutamayacağınız sözleri karşınıza getirebilir çünkü parçalı güneş tutulmasını kariyer ve iş alanlarınızda yaşayacaksınız sevgili Akrepler. Cumartesi günü gerçekleşen Güneş Tutulması, Kariyerinizde önemli adımları karşınıza getirecek. İş hayatınızda bir terfi ve önemli bir adım söz konusu olabilir. Ya da kariyerinizde başka olasılıkların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Daha önceden konuşulmuş, yarım kalmış meselelerin etrafınızda cereyan ettiğini görebilirsiniz. Hızlı ve beklenmedik olaylara açık olun.

Kaynak: cevapla.tv