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Hande Kazanova Şubat 2019 aylık Koç burcu yorumları

Hande Kazanova Şubat 2019 aylık Koç burcu yorumları

2019 Şubat ayında burçları neler bekliyor? Ünlü Astrolog Hande Kazanova’nın aylık burç yorumlarını haberimizden bulabilirsiniz. İşten elde edilen gelirler, gelecekle ilgili birtakım adımlarınız bu Yeniay ile beraber gündeme gelebilir.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 09:48 - Güncelleme: 01-02-2019 09:48

Aşk hayatından paraya Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının aralık ayı yorumlarını Hande Kazanova yaptı.

Hande Kazanova Şubat 2019 Koç burcu yorumu

4 Şubat itibariyle Venüs Burç değiştirecek ve kariyer alanlarınıza geçecek. Kariyerinizde hızlı gelişmeler, birtakım ilişkilerinizde güvensiz davranışlar söz konusu olabilir ama yine de kendinizi göz önünde olacağınız ortamlarda göstermekten çekinmeyeceksiniz.

14 Şubat’ta enerji alanınız değişecek ve parasal konulara kayacak. Maddi konular bu tarih itibariyle hayatınızda önemli olmaya başlayacak. 13-14 Şubat tarihlerinde  girişimleriniz konusunda hızlı, beklenmedik, sürpriz gelişmeler altında olacaksınız sevgili Koç’lar.

 Kaynak: Cevapla.tv 

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