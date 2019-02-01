Hande Kazanova Şubat 2019 aylık Koç burcu yorumları

Aşk hayatından paraya Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının aralık ayı yorumlarını Hande Kazanova yaptı.

Hande Kazanova Şubat 2019 Koç burcu yorumu

4 Şubat itibariyle Venüs Burç değiştirecek ve kariyer alanlarınıza geçecek. Kariyerinizde hızlı gelişmeler, birtakım ilişkilerinizde güvensiz davranışlar söz konusu olabilir ama yine de kendinizi göz önünde olacağınız ortamlarda göstermekten çekinmeyeceksiniz.

14 Şubat’ta enerji alanınız değişecek ve parasal konulara kayacak. Maddi konular bu tarih itibariyle hayatınızda önemli olmaya başlayacak. 13-14 Şubat tarihlerinde girişimleriniz konusunda hızlı, beklenmedik, sürpriz gelişmeler altında olacaksınız sevgili Koç’lar.

Kaynak: Cevapla.tv