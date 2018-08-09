Hande Kazanova parçalı güneş tutulması haftası Kova burcu yorumu

11 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan parçalı Güneş tutulması hakkında Astrolog Hande Kazanova Kova burcunun üzerindeki etkisini cevapla.tv'ye anlattı. Parçalı Güneş Tutulmasın'da Kova burcunu neler bekliyor?

Bu hafta sakin geçeceği etkiler var ama yine oldukça hareketli ve hızlı haftalardan bir tanesi. Salı günü itibariyle biraz daha gezip görmek, değişik ortamlarda bulunmak, farklı insanlarla bir araya gelme isteğinizin arttığını göreceksiniz. Eğitimsel konularda güzel ve güçlü bağlantılar devreye girecek ve kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Venüs, Terazi burcuna geçiyor. Daha az tanıdığınız insanlardan göreceğiniz yardımlarla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Perşembe ve Cuma günü hayatın bir anlamda sizi zorladığını görebilirsiniz. İş alanlarınızda yaşadığınız zorlanmalar ileride size iyi kapılar açacak ama olduğu noktada da sizi biraz yorucak sevgili Kovalar. Özel hayatınız ve ikili ilişkilerinizde tutamayacağınız sözler altına girmemek bu haftanın önemli konusu olsun. Cumartesi günü oluşan parçalı Güneş Tutulmasıyla beraber özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde önemli gelişmeler devreye girecek. Çok önemli kararlar bu tutulma esnasında karşınıza gelebilir. Daha önceden konuşulmuş, yarım kalmış bir mevzu hareketlenebilir, taşınma olabilir. Eşinizin hayatında önemli değişimler oluşabilir. Eşinizin ailesi, kardeşleriyle olan bağlantılarınıza bu tutulma zamanı dikkat etmelisiniz.Tutulmaya doğru giderken bu hafta ortaklı işlerinizde tutamayacağınız sözler altına girmeyin, aşırı iyimserlik belki sorunları o an için çözebilir ama başka sorunları hayatınıza taşıyacaktır. Özel ilişkilerinizde kibirden, gururdan uzak durun, tevazuyla konuların üzerine eğilirseniz sorunlarınızı daha rahat aşabilirsiniz.

Kaynak: cevapla.tv