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Hande Kazanova Parçalı Güneş Tutulması Başak burcunu neler bekliyor?

Hande Kazanova Parçalı Güneş Tutulması Başak burcunu neler bekliyor?

Cumartesi günü oluşan Parçalı Güneş Tutulmasında Başak burcunu neler bekliyor? Parçalı Güneş tutulmasının diğer burçlar üzerindeki etkisi ne olacak? Astrolog Hande Kazanova haftalık burç yorumlarında cumartesi günü oluşan parçalı güneş tutulmasının Başak burcunun üzerindeki etkisini cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 02:00 - Güncelleme: 09-08-2018 02:00

11 Ağustos 2018 Parçalı Güneş Tutulması'nın Başak burcunu nasıl etkileyecek? Astrolog Hande Kazanova Parçalı Güneş Tutulmasının burçlar üzerindeki etkisini cevapla.tv'ye anlattı.

Haftanız iş alanlarınızda ve kariyerinizde oluşacak planlarınızı harekete geçirerek başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Özel hayatınızın sorumlulukları içsel streslerinizi bu haftabaşında arttırabilir. Yakın çevrenizdeki insanlar önemli işlerde ve girişimlerinizde size gaz verebilirler. Bu dönemde yapabileceklerinizden çok planlarınız üzerine yoğunlaşmalı, hayata karşı kendinizi akışa bırakmalısınız. Salı günü itibarıyla birkaç ay boyunca iş ve gelecek konularında yaşadığınız bazı değişimlerin yavaşladığını, hayatı ve felsefenizi sorguladığınızı görebilirsiniz. Yine bu tarih itibarıyla maddi konularda güzel ilişkiler kurulabilir. Ticaretle uğraşıyorsanız parasal kazançlarınızı kolaylıkla arttırabilirsiniz. Para kazanımlarınız, yatırımlarınız hızlanabilir ama modaya, kıyafetlere, sanata ve aksesuara para harcamalarınız da artabilir. Çarşamba günü iş alanlarınızda kuracağınız güzel ilişkiler kazançlarınızı arttıracak yalnız Cuma günü para harcamalarınız veya paraya dayalı ilişkilerinizde sorunlar karşınıza gelebilir. Para işlerinizde dikkatli adımlar atmalısınız. Cumartesi günü oluşan Parçalı Güneş Tutulmasında olayların kontrolü elinizde olmayacak sevgili Başaklar. Gerginlikleriniz ve karşınıza gelenler sağlığınızı göz ardı etmenize neden olabilir. Bu süreçte olayları akışına bırakmalı, gözlemlemeli, ve izlemelisiniz.  Yine bu Güneş Tutulması sizin kontrolünüz dışında gelişecek olaylarla dolu olabilir. Bu süreçte hesapta olmayan birtakım gelişmeler canınızı sıkabilir. Riskli girişimler, atılacak adımlar istenmeyen birtakım olayları karşınıza getirebilir ve kayıplar oluşabilir.

Kaynak: cevapla.tv

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