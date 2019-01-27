Hande Kazanova haftalık burç yorumları 28 Ocak 3 Şubat 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova 28 Ocak 3 Şubat 2019 haftası burç yorumlarını yaptı.

Enerjimizi istediğimiz gibi kullanamayacağız. Bizim üzerimizde gücü ve etkisi olan insanlarla sürtüşme ve ego çarpışmalarına açık olabiliriz.

Bu dönemde zor olayları, çekişmeleri, sürtüşmeleri hayatımızdan çekebiliriz. Bu yüzden tehlikeli durumlardan ve yerlerden uzak durmakta fayda olacak.Cumartesi günü küçük olayları büyütme enerjisine karşı dikkat etmeliyiz. Pazar günü şahane olacak. Oldukça keyifli etkileşimler var.

Kaynak: Cevapla.tv