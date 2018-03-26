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Hande Kazanova haftalık burç yorumları 26 Mart-1 Nisan

Hande Kazanova haftalık burç yorumları 26 Mart-1 Nisan

Kova burcunun haftalık burç yorumlarını Hande Kazanova internethaber.com okurları için çıkardı. Kova burcunu 26 Mart 1 Nisan haftasında sürpriz iş teklifleri bekliyor. Satış, reklam ve pazarlama alanında çalışan kova burçları bu yorumu kaçırmayın.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 12:13 - Güncelleme: 26-03-2018 12:13

Ünlü Astrolog Hande Kazanova 26 Mart - 1 Nisan 2018 tarihleri arasındaki haftada kova burcunu neler bekliyor analiz etti. Aynı anda birden fazla konuyla uğraşan Kova burçlarını bu durum sıkıntıya sokabilir. Perşembe günü Kova burcundakileri ani ve beklenmedik iş teklifleri bekliyor. Özellikle satış, reklam, pazarlama, eğitime dayalı işlerinizde kısa vadeli adımlar oluşabilir.

"Yakın çevrenizle beklenmedik bir plan içerisine girebilirsiniz" diyen Hande Kazanova, kovalar için şunları söyledi; 'Bu Cumartesi oluşan Dolunay, seyahat, iş görüşmeleri, yurtdışı bağlantılı konularla ilgili önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Sizinle uğraşanlar varsa bir davanın sonuçlarını bu Dolunayda alabilirsiniz. Yine bu dolunay, yüksek eğitim, akademik konularda bazı dalgalanmaları, hassaslıkları karşınıza getirebilir. Öğretmen veya öğrenci arkadaşlarınızla sorunlara açık olabilirsiniz.'

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