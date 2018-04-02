Hande Kazanova haftalık burç yorumları 2 Nisan haftası

Cevapla TV astroloji uzmanı, Hande Kazanova 2-8 Nisan haftası burç yorumlarını yayınladı. Hande Kazanova, 'bu hafta Başak burcunu neler bekliyor' sorusuna şu yanıtı verdi: "Yakın çevrenizle olan bağlantılarınız ve iletişimleriniz bu hafta daha çok görünüyor. Bağlantılarınızı kuvvetlendirdiğiniz bir dönem. İki gezegenin birleşimini en fazla aşk hayatınızda varsa çocuklarınızla ilgili konu ve olaylarda yaşayacaksınız. Sportif faliyetler, kreatif alanlar, sanatsal işlerinizde bazı işlerinizin durması bazı sıkıntıları karşınıza çıkartabilir. Eğer spor yapıyorsanız bu dönem içersinde kendinizi çok zorlamayın. Kazalara davetiye çıkarmaya müsaitseniz. Özellikle aşk hayatınız ve çocuğunuzla ilgili konularda önemli sorumluluklar üstlendiğiniz bu dönem içersinde bazı fikirler ve çözümlerin istediğiniz gibi çalışmadığını görebilirsiniz."

Hande Kazanova'nın İkizler Burcu haftalık burç yorumu da aşağıdaki videoda:

Yay Burcu için 2-8 Nisan yorumu : "Bu hafta maddi konularda sıkıntı ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Tüm hafta boyunca riskli işlerle uğraşıyorsanız çarşamba ve perşembe günleri dikkatli olun. Eğlence ve aşk hayatınız için yapacağınız harcamalarınız hayata negatif bakmanızı sağlayabilir. Çarşamba ve perşembe günü riskli her türlü işten kaçının. Cumartesi günü günlük hayatınızın ritmini rahat düzenleyecek, yapmak istediklerinize zaman ayıracak ve kendinizi önemsiyeceksiniz."

Kova Burcu 2-8 Nisan haftası burç yorumu : "Kariyer ve iş ile ilgili konulara odaklanarak haftanız başlıyor sevgili Kova ve Yükseleni Kova olanlar. Bu hafta başında kariyerinizde ve iş alanlarınızda güzel açılımlarınız olacak. İstediğiniz sonuçlarını alabileceksiniz ama beklenmedik olaylar yada etrafınızdaki insanların başına gelmiş kadersel olaylar sizi etkileyecek. Biraz yolunuzu şaşırmış gibi düşünebilirsiniz. Enerjinizi istediğiniz gibi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. İletişimsel alanınız çok aktif olacak. Yakın çevrenizde kimse varsa biraz öfkenizden nasibini alacaklar. Cumartesi günü aile hayatınız önem kazanıyor. Sevdiklerinizle kendinizi dinlendireceğiniz şekilde günlerinizi planlıyacaksınız."

Akrep Burcu 2-8 Nisan Haftası burç yorumları : Haftaya Ay Akrep burcundayken başlıyoruz. Yönlendirmenizi yapabileceğiniz, keyfi bir takım hareketlerde bulunacağınız ve biraz da kendi isteklerinize göre hareket edeceğiniz haftalardan bir tanesi. Yakın çevrenizde olup biten konular bu hafta başı önem kazanacak. Yakın çevrenizle veya akrabalarınızın hayatında bir takım girişimlerin engellendiğini görebilirsiniz yada bu sıkıntıları sizlerle paylaşabilirler. Bu hafta en çok iş hayatınıza ve sağlığınıza gereken önem vermelisiniz. Çarşamba ve perşembe günü düşündüklerinizi uygulamaya geçirdiğiniz noktalarda otoriteden yada patronlardan istediğiniz sonuçları görememeniz, karşılığını alamama gibi etkilere karşı dikkatli olmakta fayda var. Şehir içi yolculuklara kazalara dikkat etmek gerekir. Haftasonuna geldiğinizde özel hayatınıza odaklanacaksınız

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