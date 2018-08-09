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Hande Kazanova anlattı: Parçalı Güneş Tutulması Oğlak burcunu etkileyecek mi?

Hande Kazanova anlattı: Parçalı Güneş Tutulması Oğlak burcunu etkileyecek mi?

Güneş tutulması, Dünya ile Güneş arasına Ay’ın girmesi ile gerçekleşmesi ile meydana geliyor. Parçalı tutulma ise, Ay’ın Güneş’i kısmen örtmesi sonucu gerçekleşiyor. Peki Parçalı Güneş Tutulması Oğlak burcunu etkileyecek mi? Cevapla.tv uzmanı Astrolog Hande Kazanova'nın ayrıntılı yorumu...

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 09:45 - Güncelleme: 09-08-2018 09:45

2018'in son gökyüzü şöleni Parçalı Güneş Tutulması 11 Ağustos'ta yaşanacak. Peki, Parçalı Güneş Tutulması'nın Oğlak burcu üzerindeki etkisi nedir? Astrolog Hande Kazanova Parçalı Güneş Tutulması'nın Oğlak burcu üzerindeki etkisini cevapla.tv'ye anlattı.

Günlük iş koşturmacaların peşine düşeceğiniz haftalardan olacak diğer taraftan ortak parasal konular, ödemeler, banka, alacak verecek dengesinin önem kazanacağı zamanlardan biri. Oldukça hareketli etkiler var Salı günü itibariyle kariyer ve iş alanlarınızda doğru ve güçlü bağlantılarınızla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Patronlarınız ve üstleriniz ile ilişkilerinizi kuvvetlendirebilir, istediğiniz dengeyi bu alanda sağlayabilir ve iş olarak zam isteme konusunda güzel bir zaman olduğunu söyleyebilirim fakat bu hafta Perşembe ve Cuma günü kişisel sorumluluklarınızın iş alanınızda önemli kişilerle bağlantılarınızda birtakım sıkıntı ve sorunları getirdiğini göreceksiniz. Göz önünde bulunacağınız ortamlarda hayatın sizi desteklemediği fikri etkili olacak. Sosyal çevrenizden alacağınız güzel etkileşimlerle maddi konularda birazcık daha eli açık, vurdumduymaz ve aşırı iyimser davranışlar olabilir buda sizi ileride zorlayabilir sevgili Oğlaklar. Cumartesi oluşacak güneş tutulması ortak para alanlarınızı tetikleyecek. Eşinizin, ortağınızın maddi alanda hızlı gelişmeler, beklenmedik ani koşullar devrede olabilir. Daha önceden konuşulmuş fakat yarım kalmış konuların yeniden hızlı bir şekilde karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bu süre zarfı içerisinde çok ani oluşan beklenmedik kararlar almamaya çalışmalıyız. Sakin ve sağduyulu olup bir kaç gün içerisinde karar verirseniz sizin için daha doğru ve daha güzel bir hafta olur sevgili Oğlaklar.

Kaynak: cevapla.tv

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