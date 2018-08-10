Hande Kazanova anlattı: Parçalı Güneş Tutulması Burçları nasıl etkileyecek?

Parçalı Güneş Tutulması'nın burçlar üzerindeki etkisileri merak konusu. Parçalı güneş tutulması hangi burcu nasıl etkileyecek? Astrolog Hande Kazanova güneş tutulması'nın burçlar üzerindeki etkilerini cevapla.tv'ye açıkladı.

11 Ağustos Cumartesi günü Parçalı Güneş Tutulması yaşayacağız. Bu tutulma, Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek. Bir benzeri 1999 yılında gerçekleşen bu tutulma bu ülkemizden o yıllardaki gibi ülkemizden gözlemlenmeyecek.

Parçalı Güneş Tutulması, önemli olayları, başlangıçları ve bitişleri temsil ederek, hayatımızda derin etkiler yaratır ve o yılın temalarını oluşturur. Eğer kişisel haritalarımızda tutulma, güneş, ay ve diğer gezegenlerle birleşiyorsa, evine bağlı olarak büyük değişimleri ve dönüşümleri hayatımıza getirebilir. Ay tutulmaları sonlanmayla, nihayete erdirmeyle, bazı konuların görünür olması, açığa çıkmasıyla alakalıyken, Güneş tutulmaları başlangıçlar ve yenilenmelerle ilgilidir.

Parçalı Güneş Tutulması 1999 yılındaki tutulmanın bir benzerini yaşayacağız. Bu tutulma Aslan burcunda gerçekleşiyor ve Aslan burcu denince akla aşk, çocuklar, sanatsal faaliyetler, yaratıcılık, keyif, riskli adımlar, eğitim ve öğrenim alanındaki olaylar gelir. Aslan burcu astrolojide zor tarafları ters kullanımda gururu, küstahlığı ve kibri ön plana çıkartan egonun yüksek olduğu burçlardan bir tanesidir. Merkür’de bu burçta geriliyor ve bu dönemde söylediklerimize, yaptıklarımıza çok dikkat etmemiz gerekir. Uzun vadede bize birşey olmaz tavrıyla hareket edersek sıkıntı ve problemler yaşayabiliriz. Dolayısıyla çevremize gülücükler saçarken ve kendimizden emin hareket ederken dikkat etmeniz gerekebilir. Aşırı iyimserlik ve cömert tavrınızdan uzak durmaya özen gösterin. Bu şekilde devam edersek bu tutulmanın hayatımızda çok daha büyük ve güzel etkileşimlerle devreye girdiğini görebiliriz. Eğer 9,10,11,12,13 Ağustos civarı doğduysanız bu tutulmanın etkilerini hayatınızda çok daha net ve hızlı bir şekilde göreceksiniz.

Parçalı Güneş Tutulması'nın Koç Burcu üzerindeki etkileri...

Parçalı Güneş Tutulması'nın Boğa Burcu üzerindeki etkileri...

Parçalı Güneş Tutulması'nın İkizler Burcu üzerindeki etkileri...

Parçalı Güneş Tutulması'nın Yengeç Burcu üzerindeki etkileri...

Parçalı Güneş Tutulması'nın Aslan Burcu üzerindeki etkileri...

Parçalı Güneş Tutulması'nın Başak Burcu üzerindeki etkileri...

Parçalı Güneş Tutulması'nın Terazi Burcu üzerindeki etkileri...

Parçalı Güneş Tutulması'nın Akrep Burcu üzerindeki etkileri...

Parçalı Güneş Tutulması'nın Yay Burcu üzerindeki etkileri...

Parçalı Güneş Tutulması'nın Oğlak Burcu üzerindeki etkileri...

Parçalı Güneş Tutulması'nın Kova Burcu üzerindeki etkileri...

Parçalı Güneş Tutulması'nın Balık Burcu üzerindeki etkileri...

Kaynak: cevapla.tv