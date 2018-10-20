Haftalık burç yorumlarında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını neler bekliyor? Dolunay'ın burçların üzerindeki etkisi nedir? Astrolog Hande Kazanova haftalık burç yorumlarını inceledi.
Pazartesi gününe Ay, Koç burcunun enerjisi ile başlıyor. Sabah 08:58’de Ay, Koç burcuna geçecek. Atik, hızlı, düşüncesiz hareket ederek güne başlayabilirsiniz. Hızlı olmak isteyebiliriz, düşünmeden hareket edebiliriz ve gün içersinde alınıcak haberlerle beraber moraliniz çok çabuk düşebilir. Çarpmalara, düşmelere, sakarlıklara, hızlı ve acelecilikten kaynaklı olan durumlara karşı Pazartesi günü hazırlıklı olmakta fayda var. Salı günü Güneş, Akrep burcuna geçiyor. Akrep burcundayken yönlendirici ve sahiplendirici tavırlarınız daha fazla ön plana çıkacak. Gizemli konu ve kişilere karşı çekimler daha hızlanıcak bu hafta. Çarşamba günü oluşacak Dolunay, Boğa burcunda gerçekleşecek. Uranüs gezegeniyle birleşen bu Dolunay ile beraber beklenmedik, ani, süpriz gelişmelere ve bir takım duygusal olaylara hazırlıklı olmak gerekicek. Bu Dolunay’da duygu iniş çıkışları fazla olduğu için zorlanabiliriz. Cuma günü durum ve olayları toparlayacağınız bir şans yakalayacağız. Haftasonu sorumluluklarınızı bilerek ilerleyeceğiniz her tür işinizde şans sizden yana olacak.
Hande Kazanova - Haftalık Koç Burcu Yorumu
Hande Kazanova - Haftalık Boğa Burcu Yorumu
Hande Kazanova - Haftalık İkizler Burcu Yorumu
Hande Kazanova - Haftalık Yengeç Burcu Yorumu
Hande Kazanova - Haftalık Aslan Burcu Yorumu
Hande Kazanova - Haftalık Başak Burcu Yorumu
Hande Kazanova - Haftalık Terazi Burcu Yorumu
Hande Kazanova - Haftalık Akrep Burcu Yorumu
Hande Kazanova - Haftalık Yay Burcu Yorumu
Hande Kazanova - Haftalık Oğlak Burcu Yorumu
Hande Kazanova - Haftalık Kova Burcu Yorumu
Hande Kazanova - Haftalık Balık Burcu Yorumu
Kaynak: cevapla.tv
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YORUM YAZIN Hande Kazanova - 22 - 28 Ekim 2018 Haftalık Burç Yorumları haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
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